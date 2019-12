Redmi 9 z procesorem Helio G70 zadebiutuje na początku 2020 roku

Redmi 8 zadebiutował zaledwie nieco ponad dwa miesiące temu, a już zaczyna mówić się o jego bezpośrednim następcy. Co więcej, Redmi 9, bo o nim mowa, ma zostać zaprezentowany już na początku 2020 roku. Na pokładzie smartfona znajdzie się m.in. nowy procesor MediaTek Helio G70.

Redmi 8 i Redmi 8A są bardzo do siebie podobne – różni je dosłownie tylko kilka elementów. Pierwszy z ww. nie przez wszystkich uznawany jest za pełnoprawnego następcę Redmi 7, głównie z uwagi na zastosowanie niżej pozycjonowanego procesora Qualcomm Snapdragon 439. Jednocześnie w Polsce model z literką „A” w nazwie był na start tylko o 50 złotych tańszy, co stawiało pod znakiem zapytania sens jego zakupu – za tych dodatkowych kilkadziesiąt złotych użytkownik otrzymywał więcej RAM, lepszy aparat, czytnik linii papilarnych i port podczerwieni.

Redmi 9 – specyfikacja

W związku z powyższym, trudno było przewidzieć, jak marka-córka Xiaomi zachowa się w przypadku kolejnej generacji. I rzeczywiście, prawdopodobnie nikt by się nie spodziewał, że Redmi 9 nie zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon – zamiast tego, jego sercem ma być układ MediaTek Helio G70, który jeszcze nie miał swojej oficjalnej premiery. Można jednak oczekiwać, że będzie on słabszą wersją MediaTeka Helio G90, który w wariancie z literką „T” w nazwie napędza Redmi Note 8 Pro. Dla przypomnienia, SoC ten składa się z rdzeni ARM Cortex-A76 (do 2,05 GHz) i Cortex-A55 oraz produkowany jest z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego FinFET.

Z pierwszych (nieoficjalnych) doniesień na temat Redmi 9 wynika również, że smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz z niewielkim wycięciem w górnej części, podobnie jak Redmi 8. Co jednak zaskakujące, ekran w nadchodzącej nowości ma mieć przekątną aż 6,6 cala, czyli o blisko 0,4 cala większą niż panel w poprzedniku! Do tego jedna z konfiguracji zaoferuje 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, ale można mieć pewność, że w sprzedaży pojawi się też kilka innych, ponieważ w przypadku tej serii Xiaomi nigdy nie ogranicza się do tylko jednej wersji.

Redmi 9 zadebiutować ma już za niedługo, bo w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli w okresie od stycznia do marca. Smartfon w pierwszej kolejności zostanie zaprezentowany w Chinach, a następnie w Indiach i później również na innych rynkach.

Źródło: 91mobiles