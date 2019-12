Znamy już specyfikację realme X50 5G. Zapowiada się interesująco

realme ma realne szanse stać się drugim Xiaomi, ponieważ zaczyna swoją globalną ekspansję od bardzo agresywnej polityki cenowej. A jak wiadomo, to klucz do sukcesu. Marka wkrótce wprowadzi na rynek nowy smartfon – pierwszy, który będzie obsługiwać sieć 5G. Właśnie poznaliśmy szczegółową specyfikację realme X50 5G.

realme X50 5G – specyfikacja

Przed Świętami realme ujawniło kilka szczegółów na temat realme X50 5G. Producent zdradził, że smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz z owalnym otworem w lewym górnym rogu na podwójny aparat do selfie i rozmów wideo, ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765G 2,4 GHz ze zintegrowanym modemem 5G i układem graficznym Adreno 620 oraz system chłodzenia oparty na miedzianej rurce z cieczą. Do tego urządzenie ma obsługiwać technologię szybkiego ładowania VOOC 4.0 o mocy 30 W (do 70% w 30 minut) przez port USB-C.

Mimo że oficjalna premiera realme X50 5G jest zaplanowana dopiero na 7 stycznia 2020 roku, do sieci przedostały się kolejne informacje na temat specyfikacji tego modelu. Według nich, smartfon zostanie wyposażony również w (płaski) wyświetlacz LCD o przekątnej 6,67 cala, proporcjach 20:9, rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz, który pokryje szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji (ten sam materiał znajdzie się także na panelu tylnym). Urządzenie ma być dostępne w trzech konfiguracjach: z 6 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 oraz z 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB przestrzenią na pliki użytkownika.

realme X50 5G zaoferuje również podwójny aparat 32 Mpix (Samsung ISOCELL Bright GD1) + 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym na przodzie i poczwórny 64 Mpix (Samsung ISOCELL Bright GW1) + 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym + 13 Mpix (tzw. teleobiektyw; 5x zoom hybrydowy) + 2 Mpix do zdjęć makro na tyle. Ten ostatni wspierać ma elektroniczna stabilizacja obrazu. Na pokładzie smartfona nie zabraknie też 3,5 mm złącza słuchawkowego. Czytnik linii papilarnych znajdzie się zaś na prawej (patrząc od przodu) krawędzi.

realme X50 5G zasili akumulator o pojemności 4500 mAh. Całość ma mieć grubość 8,7 mm i ważyć 185 gramów. Urządzenie będzie odporne na przypadkowe zachlapania dzięki nanopowłoce P2i.

realme X50 5G – cena

Jednocześnie pojawiły się też informacje na temat cen realme X50 5G. Mają one wynosić w Chinach:

6 GB/128 GB – 2199 juanów,

8 GB/128 GB – 2499 juanów,

8 GB/256 GB – 2799 juanów.

Smartfon ma być więc w każdej konfiguracji o 100 juanów tańszy od Redmi K30 5G, z którym będzie bezpośrednio rywalizować.

