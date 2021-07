Nowy Oukitel C21 Pro to a’la iPhone 12 dla niewymagających

Chińscy producenci smartfonów, nawet ci bardziej rozpoznawalni, często inspirują się designem iPhone’ów. Nie inaczej jest w tym przypadku – Oukitel C21 Pro jest bardzo podobny do iPhone’a 12, ale kosztuje znacznie mniej. Wielu klientom to z pewnością wystarczy.

Oukitel C21 Pro wygląda jak iPhone 12

To zapewne nie przypadek, że model ten wygląda jak iPhone 12 Pro. On również ma płaskie krawędzi dookoła, a do tego na panelu tylnym zestaw aparatów, które zostały ułożone w bardzo znajomy sposób. Co więcej, Oukitel C21 Pro jest dostępny w takich samych kolorach jak iPhone 12. To zdecydowanie za dużo, żebyśmy mogli mówić o przypadkowym podobieństwie.

Klienci muszą się jednak liczyć z tym, że specyfikacja Oukitel C21 Pro jest znacznie słabsza niż parametry iPhone’a 12 Pro. To jednak nie dziwi, wszakże Oukitel nie słynie z wprowadzania na rynek high-endowych smartfonów – skupia się przede wszystkim na tych bardziej przystępnych cenowo.





źródło: Oukitel

Specyfikacja Oukitel C21 Pro

Najnowszy smartfon marki Oukitel ma ekran o przekątnej 6,39 cala i rozdzielczości HD+ 1560×720 pikseli (proporcje 19,5:9) z okrągłym otworem w lewym górnym rogu, w którym umieszczono 8 Mpix aparat z sensorem OmniVision OV8858 o rozmiarze 1/4″.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek MT6762D z ośmioma rdzeniami ARM Cortex-A53 (4x 2,0 GHz + 4x 1,5 GHz), a do tego na jego pokładzie znajduje się też 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Współdzieli ona jednak slot z jedną kartą SIM, bowiem jest tutaj hybrydowy Dual SIM.

Ponadto specyfikacja Oukitel C21 Pro obejmuje potrójny aparat 21 Mpix (Sony IMX362) + 2 Mpix (do zdjęć makro) + 0,3 Mpix (do pomiaru głębi) na panelu tylnym, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie maksymalnie 10 W przez port micro USB z obsługą OTG). Całość działa pod kontrolą systemu Android 11, ma wymiary 161,7×75,6×9 mm i waży 192 gramy.

Cena Oukitel C21 Pro

Cena Oukitel C21 Pro została ustalona na 94,99 dolarów, co jest równowartością ~360 złotych. Smartfon można już kupić w oficjalnym sklepie marki Oukitel na platformie AliExperess, aczkolwiek należy pamiętać, że zostanie doliczone do niego jeszcze 23% VAT, zatem finalnie zapłacicie 166,84 dolarów (~450 złotych). Ponadto przy dostawie należy również zapłacić 8,50 złotych opłaty pocztowej.