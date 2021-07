Dzięki tej promocji każdy będzie mógł sobie pozwolić na zakup iPhone’a 12

Smartfony Apple w ostatnich latach stały się bardziej przystępne cenowo, ale wciąż zakup większości z nich wiąże się z dużym wydatkiem, na który nie każdy może sobie pozwolić. Przygotowana przez sklep Media Expert oferta sprawi, że nie będzie on aż tak odczuwalny dla klientów, bowiem można wziąć iPhone 12 na raty, które są naprawdę niewielkie!

Jak raty, to tylko 0%

Kupowanie na raty jest bardzo popularne wśród klientów. W końcu nie zawsze mogą sobie oni pozwolić na wydanie jednorazowo większej kwoty, a dany produkt jest im potrzebny „na już” lub po prostu chcą go mieć teraz, a nie dopiero wtedy, kiedy na niego uzbierają. Szczególnie że nie wszyscy są w stanie odkładać co miesiąc wystarczająco dużej kwoty, aby okres zbierania potrzebnej sumy nie trwał zbyt długo.

Reklama

Wiele sklepów oferuje rozłożenie płatności za zakupy na raty, jednak nie zawsze klient może skorzystać z rat 0%. A są one najkorzystniejszą opcją, bowiem finalnie konsument płaci wyłącznie za produkt, podczas gdy udzielenie kredytu jest bezpłatne. Czasami dodatkowe koszty bywają naprawdę wysokie, dlatego warto wybierać raty 0%, jeżeli to tylko możliwe.

iPhone 12 na raty. Te są wyjątkowo niskie, a w dodatku 0%!

Jak już zostało wspomniane we wstępie, mimo że smartfony Apple stały się bardziej przystępne cenowo, wciąż część modeli jest zbyt droga, aby klient mógł zapłacić za nie z góry. Na szczęście teraz to nie problem, ponieważ zawsze można go spłacić w ratach. Szczególnie w tak przystępnych, jak w sklepie Media Expert.

Klienci mogą bowiem kupić w tym sklepie model iPhone 12 nawet na 60 rat 0%. Na przykład za model 64 GB w kolorze białym lub zielonym świeżo upieczony nabywca będzie płacił 64,15 złotych miesięcznie, a za wersję 128 GB – 69,98 złotych co miesiąc.

iPhone 12 na raty w sklepie Media Expert

Przy okazji warto też wspomnieć, że przy zakupie modelu iPhone 12 w sklepie Media Expert można otrzymać 20% rabatu na wybrane akcesoria marki Apple – wystarczy dodać smartfon oraz objęte promocją akcesoria do koszyka, użyć kodu rabatowego P-10779 i gotowe!

Promocja, pozwalająca kupić smartfon iPhone 12 na raty, obowiązuje do 11 lipca 2021 roku, podobnie jak ta, dzięki której można dokupić przy okazji akcesoria Apple z 20% rabatem. Sklep Media Expert zastrzega jednak, że klient nie może użyć kodu rabatowego ani wziąć udziału w innej promocji, jeżeli chce rozłożyć płatność na do 60 rat.

Regulamin akcji „Do 60 rat 0% na wybrane produkty iPhone 12” (PDF)

Regulamin promocji „Apple – Odbierz 20% rabatu! – kody rabatowe” (PDF)