Premiera nowych smartfonów i tabletów OPPO tuż za rogiem. Czego się spodziewać?

Choć część producentów pochwaliła się już flagowymi smartfonami na 2023 rok, niektórzy dopiero przymierzają się do prezentacji. Wydarzenie OPPO odbędzie się już niebawem.

Co nowego w serii Find X?

Póki co, OPPO nie odkrywa wszystkich kart przed premierą nowych flagowych smartfonów – Find X6 i Find X6 Pro. Firma podzieliła się jednak grafiką, na której widać skórzane plecki, okienko od aparatu tele oraz napisy MariSilicon X i Hasselblad – pierwszy oczywiście odnosi się do NPU (Neural Processing Unit), drugi do specjalistów od optyki, którzy odpowiadają za kalibrację aparatów w OPPO.

Źródło: OPPO (Weibo)

Oprócz tego OPPO twierdzi, że smartfon może robić szczegółowe zdjęcia Księżyca i oferuje redukcję szumów w czasie rzeczywistym za pomocą SI oraz procesora MariSilicon X. Za jakość zdjęć w modelu Find X6 Pro ma odpowiadać matryca Sony IMX989, znana z Xiaomi 12S Ultra i vivo X90 Pro.

Seria OPPO Find X6 – specyfikacja

Według nieoficjalnych informacji, Find X6 otrzyma 6,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2K pracujący w częstotliwościach odświeżania ekranu 40-120 Hz i jasności sięgającej 1400 nitów. Odpowiednie wrażenia audio zapewnią głośniki stereo z technologią Dolby Atmos.

Jak na flagowca przystało, OPPO postawiło na układ mobilny Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB miejsca na dane w standardzie UFS 4.0. Z tyłu Find X6 znajdziemy trzy aparaty, każdy o rozdzielczości 50 Mpix: główny z matrycą Sony IMX890 i OIS, ultraszerokokątny z sensorem JN1 i kamerę tele z matrycą IMX890 i optyczną stabilizacją obrazu. Na front urządzenia trafił aparat do selfie 32 Mpix.

Sprzęt ma oferować najważniejsze moduły wymagane przy flagowcach, czyli m.in. 5G, Bluetooth 5.3 czy NFC. Na pokładzie pracować ma natomiast bateria 4800 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC o mocy 80 W. Nie zabrakło też ładowania bezprzewodowego i zwrotnego. Całość ma być zamknięta w obudowie o certyfikacie odporności IP54. Find X6 trafi na rynek w dwóch kolorach: Sky Black oraz Snowy Mountain Gold.

Co się tyczy wariantu X6 Pro, smartfon otrzymał niewiele większy ekran o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczość urosła do QHD+, a zakres częstotliwości odświeżania wynosi 1-120 Hz. Maksymalna jasność ma natomiast przekraczać 2500 nitów. W kwestii SoC nie wprowadzono żadnych zmian, natomiast dojdzie mocniejszy wariant z 16 GB pamięci operacyjnej.

OPPO X6 Pro ma zgodnie z nieoficjalnymi informacjami również zapewnić trzy, 50-megapikselowe aparaty: główny na wspomnianej na początku matrycy IMX989 z OIS oraz peryskopowy 2,7-krotnym zoomem i ultraszerokokątny, oba na sensorze IMX890.

Lista modułów i zastosowanych technologii jest taka sama, jak w wersji pozbawionej dopisku „Pro”. Bateria urośnie do 5000 mAh i zaoferuje szybkie ładowanie o mocy 100 W i 50-watowe ładowanie bezprzewodowe. Obudowa w kolorach Feiquan Gren i Cloud Ink oferuje odporność na poziomie IP68. OPPO wypuści również wersję Find X6 Pro opartą na układzie mobilnym Dimensity 9200.

Źródło: OPPO (Weibo)

OPPO Pad 2

Chińczycy potwierdzili również debiut następcy OPPO Pad. „Dwójka” otrzyma 11,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2800 na 2000 pikseli z częstotliwością odświeżania o wartości 144 Hz. Za płynną pracę urządzenia odpowiadać będzie układ mobilny Dimensity 9000. Pad 2 przewidziany jest w dwóch konfiguracjach: 8 GB RAM-u LPDDR5 + 256 GB miejsca na dane w standardzie UFS 3.1 oraz 12 GB + 256 GB. Sprzęt otrzyma kamerkę 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. Możemy również spodziewać się czterech głośników Dolby Atmos, Bluetooth 5.3 czy akumulatora 9500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 67 W.

Premierę nowych urządzeń od OPPO przewidziano na 21 marca 2023 roku. Według nieoficjalnych informacji, smartfony mogą nigdy nie opuścić chińskiego rynku.