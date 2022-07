OPPO A97 5G – niebrzydki, szybki i z 12 GB RAM

Rośnie liczba dostępnych opcji, jeśli chodzi o dobrej jakości smartfony z łącznością 5G. Niekoniecznie musi to być domena flagowców, ale inne konstrukcje także są mile widziane – takie jak OPPO A97 5G.

Dobre OPPO z 5G

OPPO A97 5G jest jednym z wyżej pozycjonowanych smartfonów marki. Nie zahacza jeszcze o flagowce, ale jest mocniejszą propozycją ze średniej półki. Wystarczy spojrzeć na specyfikację, by przekonać się, że powinien spełnić oczekiwania tych, którzy potrzebują wydajnego smartfona z modemem 5G.

Front urządzenia to 6,56-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2408 x 1080 pikseli, odświeżany w częstotliwości 90 Hz. Nie jest to żaden rekord – widzieliśmy już średniopółkowce z odświeżaniem wyświetlacza w 120 Hz, więc w tym wypadku jest po prostu dobrze. Na przodzie mamy też oczko aparatu 8 Mpix, a także dwa skierowane w stronę użytkownika głośniki ze wsparciem Dirac stereo.

OPPO A97 5G (fot. OPPO)

Tylna część obudowy to miejsce na wyspę z aparatami. Mamy tu dość podstawowy zestaw, w którym główna matryca ma 48 Mpix, a pomocnicza – 2 Mpix. Zero „szerokiego kąta”. OPPO A97 5G z pewnością nie będzie najlepszym z możliwych urządzeń do przechwytywania zdjęć, na których chcielibyśmy zmieścić cały pejzaż w jednym kadrze.

Całkiem mocne podzespoły

Choć kwestie fotograficzne nie wywołują emocji, to znacznie lepiej jest pod względem wnętrza. Sercem smartfona jest MediaTek Dimensity 810 – średniopółkowy układ debiutujący w 2021 roku. Jego maksymalne taktowanie sięga 2,4 GHz i budowany jest w litografii 6 nm. Do tego mamy budzące szacunek 12 GB RAM i wystarczające 256 GB pamięci wewnętrznej.

Smartfon wyposażono w komplet modułów łączności: jest dualSIM, dwuzakresowe WiFi czy Bluetooth. Bateria o pojemności 5000 mAh ładowana jest przez USB-C z mocą 33 W. Nie zabrakło też gniazda słuchawkowego. Czytnik linii papilarnych znajduje się na boku obudowy. Jej wymiary to: 163,8 × 75,1 × 7,99 mm, zaś całość waży 188 g.

Cena i dostępność

OPPO A97 5G trafił już do sprzedaży, ale nie na naszym kontynencie. Chińczycy mogą go kupić za 1999 juanów (~1420 złotych). Okaże się jeszcze, czy sprzęt trafi do dystrybucji w Europie, w tym w Polsce.