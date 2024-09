Nothing Phone (2a) Plus w przedsprzedaży w Polsce. Prezent dla chętnych!

Ostatnia smartfonowa premiera Nothing przyniosła nam model Phone (2a) Plus. To typowe uderzenie w średnią półkę – jak się okazuje, w Polsce będzie to przedział do 2000 złotych. Kupując go w przedsprzedaży można dostać słuchawki w prezencie.

Nowy smartfon Nothing – co to za gagatek?

Nothing Phone (2a) Plus to smartfon z końcówki lipca 2024 roku. Jest to więc dość świeża propozycja producenta, do tej pory niedostępna w Polsce. Rozpoczęła się jednak przedsprzedaż, dzięki czemu chętni mogą już zamawiać ten model.

Przypomnijmy specyfikację tego urządzenia. Od frontu mamy 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z adaptacyjnym odświeżaniem 30-120 Hz. W górnej części wyświetlacza znajduje się otwór z aparatem przednim 50 Mpix (f/2.2).

Z tyłu obudowy uwagę przykuwają trzy paski świetlne zarządzane przez interfejs Glyph oraz dwa obiektywy aparatów – oba z matrycami 50 Mpix, przy czym jeden połączony jest z obiektywem o przysłonie f/1.88 (główny), a drugi z obiektywem o przysłonie f/2.2 (ultraszerokokątny).

Nothing Phone (2a) Plus (Źródło: Nothing)

W środku działa procesor MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G wykonany w litografii 4 nm, a towarzyszy mu 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. W specyfikacji można wymienić do tego Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC i baterię o pojemności 5000 mAh z możliwością ładowania z mocą 50 W.

Do smartfona słuchawki w gratisie

Nothing Phone (2a) Plus pojawił się w ofercie jednego ze sklepów z elektroniką. Polska cena w przedsprzedaży wynosi 1999 złotych. Osoby, które zdecydują się na jego zakup, otrzymają w prezencie słuchawki Nothing Ear (a) w kolorze białym. Zwykle w sklepach kosztują one ponad 300 złotych.

Nothing Ear(a) (Źródło: Nothing)

Słuchawki automatycznie dodadzą się do zamówienia w koszyku zakupowym. Zamówienia będą rozsyłane od 10 września. Sama promocja potrwa do 19 września lub do wyczerpania zapasów.