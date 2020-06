Motorola One Fusion+ oficjalnie. W tej cenie to świetny wybór

Motorola jest takim trochę „cichym bohaterem”. Smartfony tej marki może nie wywołują efektu WOW (wyjątkami są modele Edge i Edge+), jednak wielu nie można odmówić atrakcyjnego stosunku ceny do możliwości. Kolejnym realnym kandydatem na bestseller w swojej klasie jest nowa Motorola One Fusion+, która ma prawie wszystko, co mieć powinien smart-telefon za takie pieniądze.

Specyfikacja Motoroli One Fusion+

Smartfon wyposażono w wyświetlacz Total Vision o przekątnej 6,5 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli bez żadnego wycięcia ani otworu. Ekran odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, ale za to obsługuje format HDR10.

Sercem Motoroli One Fusion+ jest ośmiordzeniowy (8x Kryo 470; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 730 2,2 GHz z układem graficznym Adreno 618. Do kompletu są 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

Wysuwany aparat do selfie i rozmów wideo (trwałość 100 tys. cykli) w Motoroli One Fusion+ ma rozdzielczość 16 Mpix i przysłonę f/2.2, a do tego oferuje technologię łączenia czterech pikseli w jeden większy. Podobne rozwiązanie oddaje do dyspozycji użytkownikom aparat główny 64 Mpix (f/1.8) z PDAF na panelu tylnym. Towarzyszą mu 8 Mpix (f/2.2) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118°, 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi.

Do tego Motorola One Fusion+ oferuje radio FM, Dual SIM (hybrydowy: 2x SIM lub SIM + microSD), czytnik linii papilarnych (na tyle), dedykowany klawisz do uruchamiania Asystenta Google na bocznej krawędzi oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe. Na pokładzie jest też podobny głośnik, co w Motoroli Edge. Smartfon pracuje na Androidzie 10 z interfejsem My UX, który zawiera gesty Moto i pozwala użytkownikom na dużą personalizację systemu (m.in. tworzenie zróżnicowanych motywów).

Motorola One Fusion+ jest zasilana przez akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 15 W przez port USB-C (USB 2.0). Smartfon ma wymiary 162,9×76,9×9,6 mm i waży 210 gramów. Na przodzie znajduje się szkło, natomiast na tyle tworzywo sztuczne.

Motorola One Fusion+ niestety nie ma modułu NFC. Producent obiecuje jedną dużą aktualizację oprogramowania.

Cena Motoroli One Fusion+ w Europie i Polsce

Sugerowaną cenę tego smartfona na Starym Kontynencie ustalono na 299 euro, co (przy obecnym kursie) jest równowartością ~1330 złotych), natomiast w Polsce na niewiele więcej, bo 1399 złotych. Sprzedaż Motoroli One Fusion+ rusza w naszym kraju już dzisiaj. Klienci mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne: białą Moonlight White i granatową Twilight Blue.

Źródło: informacja prasowa