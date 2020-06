Motorola One Fusion+ zmierza do Polski. Znamy cenę

Aktualnie Motorola zajęta jest wprowadzaniem na rynek swoich topowych modeli Edge i Edge+, ale producent nie zapomina o smartfonach, z których jest znany, czyli o tych ze średniej półki. Na horyzoncie niedawno pojawiła się nowa Motorola One Fusion+, a teraz poznajemy jej przybliżoną cenę w Polsce. Jednocześnie spodziewamy się też nieco słabiej wyposażonej wersji bez „plusa” w nazwie.

Motorola One Fusion+

Smartfon będzie propozycją z trochę wyższej średniej półki, a przynajmniej na to wskazuje jego specyfikacja, bo cena już nie. Motorola One Fusion+ zaoferuje poczwórny aparat na panelu tylnym z główną matrycą o rozdzielczości 64 Mpix (sensor Samsung ISOCELL Bright GW1), a także bardzo wydajny, ośmiordzeniowy (8x Kryo 470; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 730 z układem graficznym Adreno 618. Użytkownicy do tego dostaną od 4 GB do 6 GB RAM oraz od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej, najpewniej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Motorola One Fusion+ niewątpliwie przykuje wzrok klientów za sprawą pozbawionego wycięć czy otworów wyświetlacza o przekątnej 6,53 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli. W związku z tym aparat do selfie i rozmów wideo będzie się wysuwał z wnętrza obudowy, podobnie jak w Motoroli One Hyper – a przynajmniej tak wynika z renderu tego modelu, który wyciekł do sieci.

Motorola One Fusion+ zaoferuje również 3,5 mm złącze słuchawkowe, port USB-C i akumulator o pojemności 5000 mAh, a także czytnik linii papilarnych na panelu tylnym. Smartfon ma pracować pod kontrolą systemu Android 10.

Cena Motoroli One Fusion+ w Polsce

Wcześniej nic nie wskazywało na to, że ten smartfon trafi do naszego kraju, ale mamy już pewność, że tak się stanie. Motorola One Fusion+ pojawiła się bowiem w cenniku sieci Plus, z którego wynika, że jej sugerowana cena zostanie ustalona na 1399 złotych. Model ten ma więc ogromne szanse osiągnąć sukces na naszym rynku.

Motorola One Fusion – specyfikacja

Na rynku pojawi się też wersja bez „plusa” w nazwie, która – według nieoficjalnych informacji – zaoferuje 6,52-calowy wyświetlacz o proporcjach 20:9 i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli oraz ośmiordzeniowy (8x Kryo 360; 10 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 710 2,2 GHz z grafiką Adreno 616. Na pokładzie Motoroli One Fusion znajdzie się też aparat 48 Mpix z sensorem Samsung ISOCELL Bright GM1, któremu towarzyszyć będą trzy kolejne: 8 Mpix, 5 Mpix i 2 Mpix. Na przodzie ma zaś zostać umieszczony pojedynczy 8 Mpix.

Motorola One Fusion otrzyma także od 4 GB do 6 GB RAM, od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 5000 mAh. Smartfon będzie działać na Androidzie 10. W sprzedaży podobno pojawią się dwie wersje kolorystyczne: czarna i niebieska. Na razie nie wiemy, czy i ten model trafi do Polski.

