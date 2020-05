Nowa Moto G Fast będzie szybka. A przynajmniej według Motoroli

Wygląda na to, że Motorola zmieni sposób nazewnictwa swoich smartfonów. Wczoraj (m.in.) w Polsce zapowiedziano Moto G Pro, która w Stanach Zjednoczonych sprzedawana jest jako Moto G Stylus. Okazuje się, że w przygotowaniu jest kolejny model o analogicznej nomenklaturze – Moto G Fast. Urządzenie będzie „szybkie”, przynajmniej według jego producenta.

Przez lata przyzwyczailiśmy się, że oferta Motoroli składa się z serii Moto G, Moto E i Moto Z oraz One, choć w międzyczasie pojawiła się też linia Moto C, która bardzo szybko została wygaszona. W zeszłym miesiącu producent zaprezentował jednak modele Edge i Edge+ (pierwszy z ww. na pewno trafi do Polski), a jeszcze wcześniej (w lutym br.) Moto G Stylus. Wygląda na to, że rodzina Moto G z dopiskiem będzie sukcesywnie rozszerzana, bowiem na horyzoncie pojawiła się Motorola Moto G Fast.

Motorola Moto G Fast – specyfikacja

Przymiotnikowy dopisek zawsze ma podkreślać najważniejszą cechę danego urządzenia i w tym przypadku ma być nią „szybkość”. Motorola udostępniła w sieci film promocyjny stworzony z myślą o Moto G Fast, aczkolwiek chyba przedwcześnie, gdyż został już usunięty. Udało się go jednak skopiować kanałowi Umair’s Wishlist, dzięki czemu możecie go sobie obejrzeć poniżej:

Materiał ujawnia, że smartfon zostanie wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon, ale nie wiadomo, w który dokładnie. Informacja o 3 GB RAM nie wskazuje jednak na zastosowanie ultrawydajnego układu – co najwyżej można spodziewać się Snapdragona 665, bo na coś mocniejszego raczej nie ma co liczyć. Motorola w przeszłości udowodniła, że nie boi się używać mocnych określeń – w przypadku Moto E6 deklarowała, że jej centralą jest chipset, który „nie laguje”, mimo że w rzeczywistości jest to nieszczególnie wydajny Qualcomm Snapdragon 435. Tym razem informuje zaś o „niesamowicie szybkiej wydajności”.

Motorola Moto G Fast zaoferuje również potrójny aparat główny z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° i „oczkiem” dedykowanym do zdjęć makro, a także baterię, która zapewni do dwóch dni działania na pojedynczym ładowaniu.

Mimo że Motorola wycofała film poświęcony Moto G Fast, to jej oficjalna premiera jest zapewne kwestią czasu. Zobaczymy, czy smartfon trafi do Polski, a jeśli tak, to czy pod taką samą, czy pod zmienioną nazwą.

