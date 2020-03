LG wygasza flagową serię G. Koreańczycy zmieniają strategię

Seria LG G ma wieloletnią tradycję i nawet jeśli w ostatnich latach smartfony z tej linii sprzedawały się dość przeciętnie, to czekaliśmy na kolejne high-endy. Niestety, jak wynika z najnowszych doniesień prosto z Korei Południowej, producent zdecydował się wygasić tę rodzinę, ale jednocześnie szybko zapełni nowo powstałą pustkę w portfolio.

Mimo że dział mobilny już od kilku lat jest na permanentnym minusie, LG nie rezygnuje z produkcji smartfonów, tych flagowych również. W ostatnim czasie mogliśmy zauważyć zmianę w podejściu do serii LG G, bowiem w jej skład miały wchodzić wyłącznie modele z modemami 5G, podczas gdy te ze wsparciem dla obsługi sieci piątej generacji dołączały do linii LG V. Założenie to długo jednak nie funkcjonowało, ponieważ Koreańczycy podobno podjęli decyzję o wygaszeniu rodziny LG G.

LG wygasza flagową serię G. Zastąpi ją inna

Jak donosi południowokoreański serwis NAVER, przedstawicielstwo LG na ostatnim spotkaniu z lokalnymi operatorami komórkowymi poinformowało o planach wygaszenia flagowej linii LG G i zastąpienia ją inną, całkowicie nową rodziną smartfonów. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy z modeli zostanie wyposażony w procesor Qualcomm z serii Snapdragon 7 ze zintegrowanym modemem 5G. W tym świetle niedawne doniesienia o tym, że „LG G9 ThinQ” będzie miał na pokładzie układ Snapdragon 765G, nabierają sensu.

Co ciekawe, pomimo zmian w ofercie, nowa seria smartfonów ma obsługiwać rozwiązanie o nazwie LG Dual Screen, aczkolwiek nadchodząca nowość zostanie wyposażona w znacznie większy wyświetlacz niż LG G8 ThinQ (6,1″) i LG G8x ThinQ (6,4″) – ekran ma mieć przekątną od 6,7 do nawet 6,9 cala. Na jej pokładzie znajdzie się też poczwórny aparat z głównym sensorem o rozdzielczości 48 Mpix i akumulator o pojemności 4000 mAh.

Oczekuje się, że w Korei Południowej cena nowego smartfona LG zostanie ustalona poniżej progu 1 mln wonów. Dla porównania, za LG V50S ThinQ trzeba tam obecnie zapłacić 1,2 mln wonów. Co ciekawe, Koreańczycy podobno chcą osiągnąć efekt, jaki przed erą smart-telefonów wywołał LG Chocolate, który niewątpliwie wyróżniał się wśród innych telefonów.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że LG planuje znacznie rozszerzyć portfolio smartfonów z modemami 5G – mają je oferować zarówno flagowce, jak i średniopółkowe oraz bardziej przystępne cenowo modele. Minie jednak jeszcze trochę czasu zanim pojawią się one na rynku w większych ilościach, ponieważ sieć 5G dopiero się rozwija. Koreańczycy mają obserwować sytuację w poszczególnych rejonach, by wprowadzać do sprzedaży nowe urządzenia w odpowiednim momencie.

Źródło: NAVER via GizmoChina

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!