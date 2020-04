LG ostatnimi czasy niespecjalnie wiedzie się w segmencie smartfonów. Południowokoreańskiej marce przydałby się smartfon, który zatrząsłby na tym poletku i przywrócił utraconą na przestrzeni minionych lat chwałę. Być może uda się to modelowi, mającemu nawiązywać do telefonu LG Chocolate, który ponad dziesięć lat temu wzbudził ogromne poruszenie na rynku.

LG szuka pomysłu na siebie

LG wielokrotnie zmieniało swoją strategię wydawniczą, lecz pomimo wysiłków, sprzedaż smartfonów tej marki wciąż jest daleka od tej, jaką udawało się osiągać jeszcze kilka lat temu. Nie przyjęły się nawet modele ze średniej półki z elementami, znanymi z flagowców (m.in. LG X Cam, LG X Screen i LG X Mach), pomimo że wówczas było to coś naprawdę innego i interesującego.

LG jednak się nie poddaje i cały czas stara się oferować coś nieszablonowego. Tym aktualnie jest rozwiązanie o nazwie LG Dual Screen, czyli dodatkowy ekran do flagowych smartfonów z serii LG V i LG G. Jest to swego rodzaju odpowiedź Koreańczyków na składane urządzenia, lecz znacznie tańsza w produkcji, a tym samym dostępna w dużo niższej cenie.

LG „wskrzesi” czekoladowy telefon sprzed ponad 10 lat

Co prawda, jak pokazał m.in. wspomniany powyżej przykład serii LG X, w segmencie smartfonów producenci mają sporo możliwości do popisu, lecz to właśnie zanim nastała ich era, firmom znacznie łatwiej było zaskoczyć klientów. Jedną z takich niespodzianek był LG Chocolate BL40, który zadebiutował na rynku w 2009 roku, bowiem oferował on ekran o niespotykanych wówczas proporcjach 21:9. W tamtym czasie wyglądało naprawdę dziwnie, ale dzięki temu udało mu się na stałe zapisać w historii.

I chociaż prawdopodobnie większość żyjących w 2020 roku osób albo w ogóle o nim nie słyszała, albo już zapomniała, to LG wciąż pamięta i chce, żeby nowy smartfon wywołał podobne poruszenie na rynku – podobno wewnętrznie nazywa go nawet „czekoladowym smartfonem 5G”, co jest bardzo wymowne. Model ten ma być pierwszym przedstawicielem nowej serii, która zastąpi wygaszoną linię LG G.

Smartfon zadebiutuje oficjalnie (w Korei Południowej) za niewiele ponad miesiąc, a dokładniej 15 maja 2020 roku. W związku z tym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przez ten czas pojawią się jakieś przecieki na jego temat, które zdradzą nam, w jaki sposób model ten będzie nawiązywać do LG Chocolate sprzed ponad 10 lat. Na razie wiemy tylko tyle, że urządzenie zaoferuje ekran o przekątnej od 6,7 do 6,9 cala, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G ze zintegrowanym modemem 5G, poczwórny aparat główny z matrycą 48 Mpix i akumulator o pojemności ~4000 mAh.

Źródło: Naver via GizmoChina

