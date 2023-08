Wyjątkowy smartfon Lenovo integruje się z Microsoft 365

Mowa tutaj o Lenovo ThinkPhone by Motorola. Tak, to żaden błąd – taki smartfon naprawdę istnieje. Oficjalnie został zaprezentowany na początku tego roku z okazji 30-lecia Lenovo. Współpraca ten marki z Motorolą zaowocowała stworzeniem tego urządzenia, które teraz, dzięki nawiązaniu współpracy z Microsoftem, zaoferuje użytkownikom jeszcze więcej biznesowych rozwiązań.

Lenovo ThinkPhone by Motorola. Co to za smartfon?

Można śmiało powiedzieć, że smartfon, który powstał we współpracy Lenovo z Motorolą to urządzenie do zadań specjalnych. Jego tylny panel pokryty jest włóknem aramidowym, ramka wykonana została z aluminium, a front chroni szkło Gorilla Glass Victus. Ponadto konstrukcja spełnia militarny standard MIL-STD 810H wytrzymałości oraz otrzymała certyfikat IP68.

Jeśli chodzi o specyfikację, to również jest tutaj „na bogato”. Producent wyposażył ThinkPhone w 6,6-calowy ekran pOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 na 1080 pikseli) oraz częstotliwością odświeżania o wartości 144 Hz. Pod maską z kolei znalazł się procesor Snapdragon 8+ Gen 1, a także nawet 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane. Sprzęt jest zasilany przez 5000 mAh akumulator, który wspiera ładowanie przewodowe z mocą 68 W.

Oczywiście warto podkreślić, że nie jest to smartfon stworzony z myślą o standardowym użytkowniku, ale raczej dla klientów biznesowych. Właśnie dlatego w system zaszytych jest wiele funkcji, które stworzone są do pracy biurowej, a dokładnie mówiąc do współpracy z laptopami ThinkPad. Dzięki technologii łączności Think 2 Think możliwe jest „przeniesienie” apki z Androida na pulpit komputera, a także sprawdzanie powiadomień oraz wykonanie połączeń bez konieczności sięgania po smartfon. Lenovo ThinkPhone by Motorola może również służyć jako kamera do wideorozmów.

Nie jest to jednak tania zabawka. W naszym kraju za Lenovo ThinkPhone by Motorola w wersji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 4999 złotych. To naprawdę sporo, bo w takiej cenie można kupić flagowe modele innych producentów, które „smartfonowo” zapewnią użytkownikowi dużo więcej.

źródło: Motorola Lenovo ThinkPhone by Motorola (źródło: Motorola)

Co integracja z Microsoft 365 oznacza dla użytkowników?

Motorola pochwaliła się, że dzięki współpracy z firmą Microsoft może ogłosić dwie nowe funkcje dla użytkowników ThinkPhone, które mają zwiększyć ich produktywność, dzięki umożliwieniu im pracy z dowolnego miejsca. Mowa o dwóch nowościach. Pierwszą z nich jest w pełni zintegrowana obsługa funkcji chmury Windows 365, a drugą integracja Push To Talk z funkcją Walkie Talkie w Microsoft Teams.

W komunikacie producenta, w odniesieniu do wprowadzenia obsługi Windows 365 możemy przeczytać, że „Integrując tę ​​​​funkcję z ThinkPhone, dostarczamy teraz pełnowartościowy komputer w chmurze bezpośrednio do kieszeni naszych użytkowników”. W praktyce oznacza to, że użytkownicy będą mogli przesyłać obraz Windowsa bezpośrednio z telefonu na większy wyświetlacz Lenovo, po prostu podłączając go kablem USB-C, a także dołączając klawiaturę i myszkę Bluetooth.

Ponadto Motorola rozszerza wykorzystanie czerwonego guzika, który znalazł się na jednej z krawędzi ThinkPhone. Wkrótce będzie można go zaprogramować tak, żeby szybko, po podwójnym kliknięciu uzyskać dostępu do aplikacji Microsoft Walkie Talkie w Teams i błyskawicznie skontaktować się ze swoimi współpracownikami.