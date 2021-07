Microsoft zaanonsował system Windows 365. Większość z Was pewnie z niego nie skorzysta

Od początku istnienia systemu operacyjnego Windows użytkownicy są przyzwyczajeni do tego, że jest on fizycznie zainstalowany na komputerze. Windows 365 to prawdziwa rewolucja, która może zostać przyjęta z otwartymi ramionami przez wiele osób.

Usługi subskrypcyjne nie są dla Microsoftu nowością. Prawdopodobnie najpopularniejszą jest Microsoft 365 (wcześniej znany jako Office 365), ale klienci mają do wyboru też szereg innych. Teraz do listy można dopisać „hybrydowy system Windows dla hybrydowego świata” (jak go określa sam producent) – Windows 365.

Microsoft Windows 365 to system w chmurze

Nowy system operacyjny Microsoftu niczym nie różni się od tego, który użytkownicy doskonale znają, oprócz tego, że jest on udostępniany w chmurze. Oznacza to, że użytkownik nie instaluje go fizycznie na swoim sprzęcie, ale dzięki temu może mieć dostęp do niego na każdym urządzeniu (po zalogowaniu się).

źródło: Microsoft

Windows 365 jest w pełni spersonalizowany, tzn. zapamiętuje wszystkie dane i ustawienia użytkownika, dzięki czemu nie musi on nosić ze sobą swojego komputera. Co prawda w dobie ultrabooków nie jest to zbyt uciążliwe, jednak rozwiązanie to może cieszyć się wśród klientów dużą popularnością, ponieważ daje niedostępne do tej pory możliwości i zwyczajnie zapewnia wygodę.

Według deklaracji Microsoftu, Windows 365 ma zapewnić dokładnie takie samo doświadczenie, jak podczas korzystania z systemu fizycznie zainstalowanego na komputerze, ponieważ użytkownicy będą mogli strumieniować wszystkie swoje aplikacje, narzędzia, dane i ustawienia na dowolnym urządzeniu w każdym miejscu na świecie.

Ponadto Microsoft gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, gdyż informacje są chronione i przechowywane w chmurze, a nie na urządzeniu. Nic się zatem nie stanie, jeśli dostanie się ono w niepowołane ręce (oczywiście pod warunkiem, że użytkownik się wyloguje).

Trzeba jeszcze wspomnieć, że początkowo Windows 365 będzie bazował na systemie Windows 10, a w przyszłości na Windows 11, kiedy zostanie on już oficjalnie udostępniony.

Większość z Was prawdopodobnie nie skorzysta z systemu Windows 365

W przeciwieństwie do instalowanego na dysku komputera systemu Windows, nowy Windows 365 w chmurze przeznaczony jest dla firm (każdej wielkości). Jeżeli zatem Wasz pracodawca nie zdecyduje się na to rozwiązanie, prawdopodobnie nigdy z niego nie skorzystacie.

Windows 365 będzie dostępny dla zainteresowanych już od 2 sierpnia 2021 roku. Microsoft nie ujawnił cennika, ale prawdopodobnie cena może być zależna od tego, ilu użytkowników ma z niego korzystać. Amerykanie wspominają bowiem o skalowalności tego rozwiązania w zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.