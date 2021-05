Asus zaprezentował kompaktowego Zenfone 8, a ten producent 7-calowego giganta!

Trudno przewidzieć, jak dużą popularnością będzie cieszył się „kompaktowy” Asus Zenfone 8, ale na pewno zapisze się na kartach historii smartfonów. Podobnie jak ten gigantyczny model Lava Z2 Max, który oferuje wyświetlacz o „tabletowej” przekątnej. Zaskakuje on jednak nie tylko z powodu zastosowanego ekranu.

Lava Z2 Max to jeszcze smartfon czy już tablet?

Mamy do czynienia z dość ciekawą sytuacją. Asus zaprezentował „kompaktowy” smartfon Asus Zenfone 8, a firma Lava model całkowicie innego kalibru. Lava Z2 Max wyposażono bowiem w ogromny, 7-calowy wyświetlacz. Niewiele smartfonów na rynku może pochwalić się tak dużym ekranem – na myśl przychodzą mi Huawei Mate 20 X i Honor X10 Max.

Wyświetlacz w najnowszym smartfonie marki Lava, oprócz przekątnej 7 cali, ma również rozdzielczość HD+ 1640×720 pikseli i proporcje 20,5:9, dzięki czemu powinien być łatwiejszy w obsłudze niż panel o stosunku boków 16:9 jak w tablecie. Przód urządzenia pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji i – co ciekawe – w cenie zawarta jest jedna bezpłatna naprawa ekranu w przypadku mechanicznego urządzenia (w ciągu roku od zakupu). To niespotykane w sprzęcie tej klasy.

Lava Z2 Max promowany jest przede wszystko jako narzędzie do nauki, choć obecność na pokładzie zaledwie 2 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci (którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB) nie daje nadziei na to, że będzie ona bezproblemowa.

Z pewnością za to na tak dużym ekranie zmieści się dużo cennych treści, a w dodatku akumulator o pojemności 6000 mAh powinien zapewnić odpowiednio długi czas pracy na jednym ładowaniu (które trwa aż 3 godziny i 47 minut, co ciekawe – przez port USB-C). Producent podaje, że zapas energii wystarczy na ponad 9 godzin odtwarzania filmów z YouTube przy maksymalnej jasności podświetlenia ekranu i głośności.

Sercem smartfona Lava Z2 Max jest niewymieniony z nazwy procesor MediaTek Helio, a całość działa pod kontrolą „czystego” systemu Android 10 Go Edition, co uzasadnia obecność zaledwie 2 GB RAM na pokładzie. Do tego model ten oferuje podwójny aparat 13 Mpix (f/1.85) + 2 Mpix z trybem nocnym na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, a także obsługę sieci 4G, radio FM, Dual SIM (2x nano SIM) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Lava Z2 Max ma wymiary 174,7×78,6×9,05mm i waży 216 gramów. Cena smartfona została ustalona w Indiach na 7799 rupii, co jest równowartością ~400 złotych. Można się zatem spodziewać, że będzie cieszył się całkiem dużym zainteresowaniem wśród klientów w tym kraju.