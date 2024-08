Nowy smartfon Infinix jest nafaszerowany sztuczną inteligencją

Według analityków sztuczna inteligencja będzie tym, co w 2024 roku skutecznie napędzi sprzedaż urządzeń mobilnych. Nowy smartfon Infinix Note 40X 5G może na tym skorzystać, ponieważ również oferuje rozwiązania wykorzystujące możliwości AI.

Smartfon Infinix Note 40X 5G – specyfikacja

Podobnie jak większość urządzeń tejże marki, także smartfon Infinix Note 40X 5G oferuje niezłą specyfikację w przystępnej cenie. W jego przypadku producent zdecydował się jednak na zaimplementowanie mechanizmów wykorzystujących sztuczną inteligencję, aby (zapewne) nie pozostać w tyle za konkurencją.

Sztuczna inteligencja pozwoli użytkownikom poprawić jakość zdjęć oraz zmienić niebo na fotografiach, a także wygenerować tapetę i przyspieszyć działanie aplikacji. Nie jest tych funkcji dużo (patrząc przez pryzmat Galaxy AI czy Apple Intelligence), ale pokazuje to, że Chińczycy też chcą wykorzystać „magię AI”, aby skusić klientów do zakupu.

Infinix Note 40X 5G (źródło: Flipkart)

Smartfon Infinix Note 40X 5G ma jednak kilka solidnych argumentów, żeby przekonać do siebie klientów. Wśród nich można wymienić do 12 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, głośniki stereo z DTS i 6,78-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Ponadto urządzenie wyposażone jest w procesor MediaTek Dimensity 6300 z modemem 5G, akumulator o pojemności 5000 mAh, moduł NFC, 8 Mpix aparat na przodzie, dual SIM, USB-C ze wsparciem dla USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość fabrycznie działa pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką producenta XOS 14.

Smartfon Infinix Note 40X 5G – cena

Najnowszy model w ofercie chińskiego producenta zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie sprzedawany od 9 sierpnia 2024 roku w dwóch konfiguracjach:

8/256 GB za 14999 rupii (równowartość około 700 złotych)

oraz 12/256 GB za 15999 rupii (około 750 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, czy model ten trafi do sprzedaży w Polsce.