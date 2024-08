JDI stworzyło nowatorski ekran do samochodów. Kierowca i pasażer zobaczą różne treści

Producent wyświetlaczy stworzył podwójny ekran dotykowy – póki co dedykowany do samochodów. Ekran miałby służyć zarówno kierowcy, jak i pasażerowi, którzy siedząc na swoich miejscach, widzieliby różne treści i mogliby zarządzać nimi w jednym czasie za pomocą dotyku.

Ekran, jakiego jeszcze nie było

Firma Japan Display Inc. (JDI) to producent wyświetlaczy m.in. do produktów marek Sony, Toshiba czy Hitachi. Przedsiębiorstwo przedstawiło koncept podwójnego ekranu dotykowego, który dedykowany jest do samochodów.

Dual Touch 2VD to pierwszy na świecie ekran dotykowy, mający zapewnić dwa różne widoki – dla pasażera i kierowcy. Oboje i w jednym czasie zarządzaliby podglądem dotykowo, zmienialiby ustawienia widoczne dla konkretnej osoby – dostosowane do nich pod względem miejsca siedzenia, a dokładniej kąta, pod którym patrzą.

Rozwiązanie JDI przyczyniłoby się też do poprawy bezpieczeństwa – umieszczanie dwóch różnych paneli lub jednego szerokiego na całą deskę rozdzielczą bezpośrednio przed twarzą kierowcy i pasażera powoduje większe ryzyko zderzenia się z nimi głową podczas wypadku. Co więcej, wpływa także na ułożenie poduszek powietrznych oraz awaryjność ekranu.

Technologia, możliwości i plany

Dual Touch 2VD został opracowany w oparciu o niestandardowy układ scalony JDI IC. Jego zadaniem jest rozróżnianie danych wejściowych pozwalających na określenie, czy konkretne polecenia dotykowe zostały wydane przez pasażera, czy przez kierowcę. Wyświetlacz wyposażono w panel LCD LTPS z technologią IPS-NEO, który gwarantuje głęboką czerń i spójną kolorystykę bez względu na kąt widzenia. Ekran zasilany jest algorytmami wyświetlania oraz zastrzeżoną optyką.

Gęstość pikseli Dual Touch 2VD wynosi 241 PPI dla kierowcy oraz 171 PPI dla pasażera. Z kolei jasność plasuje się na poziomie 700 nitów, współczynnik kontrastu 1000:1, a standard przestrzeni kolorów 85% NTSC.

Japończycy zapowiedzieli, że wyświetlacz zostanie udostępniony do sprzedaży dla producentów samochodów od 2025 roku, aby można było go dostosować do systemów pojazdów. W planach przedsiębiorstwa jest jeszcze opracowanie ekranu 2VD opartego o panele OLED-owe. Podobne ekrany sprawdziłyby się też w innych branżach – producent wspomina m.in. o zastosowaniu ich na lotniskach i dworcach kolejowych.