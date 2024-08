Odrodzenie tabletów. Jest dużo lepiej, ale wciąż nie najlepiej

Rynek tabletów miewa zarówno lepsze, jak i gorsze momenty. W tym przypadku mamy do czynienia z lepszym okresem, lecz wciąż nie jest to eldorado, jakie obserwowaliśmy nie tak dawno podczas okresu, o którym większość osób zapewne wolałaby nie pamiętać.

Rynek tabletów – dostawy w drugim kwartale 2024 roku

Według najnowszego raportu IDC, w drugim kwartale 2024 roku wszyscy producenci dostarczyli na światowy rynek 34,4 mln sztuk tabletów. To aż o 22,1% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Mimo jednak, że wzrost może robić wrażenie, to – jak zauważa IDC – wolumeny są porównywalne jedynie z poziomami dostaw przed pandemią, a nie z bezprecedensową sprzedażą obserwowaną podczas pandemii.

Liderem rynku w drugim kwartale 2024 roku było Apple, które dostarczyło aż 12,3 mln iPadów. To więcej urządzeń niż zdołali wysłać kolejni trzej producenci – Samsung, Lenovo i Huawei. Duży wzrost dostaw rok do roku jest zasługą premiery nowych iPadów Pro i Air. Jedynie w Chinach wolumen dostaw był mniejszy przez lokalną konkurencję, która skuteczniej zachęcała klientów do zakupu.

Drugi w TOP 5 producent, Samsung, zwiększył dostawy o 18,6% (więcej niż Apple) – do 6,9 mln sztuk, pomimo braku dużych premier. Wynika on jednak z intensywnych działań marketingowych i słabszego wyniku w analogicznym okresie rok wcześniej. TOP 3 zajmuje Lenovo, którego hybrydy (tablety z odłączanymi klawiaturami) cieszyły się większą popularnością niż same tablety.

Huawei znalazł się na czwartej lokacie, odnotowując wzrost dostaw o 40,3% do 2,3 mln sztuk. W przypadku tej firmy duży wpływ na tak dobry wynik miał Huawei MatePad 11,5 S. TOP 5 zamyka Xiaomi, które zwiększyło dostawy rok do roku aż o 94,7%.

źródło: IDC

Co dalej czeka rynek tabletów?

Anuroopa Nataraj, starszy analityk ds. badań w IDC, twierdzi, że podczas gdy nowi gracze skupiają się na globalnej ekspansji, „starzy wyjadacze” na usprawnianiu technologii, zaspokajaniu zapotrzebowania na urządzenia premium oraz wykorzystaniu potencjału i możliwości nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.