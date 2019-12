Huawei znowu to zrobi! Nadchodzi nowy Huawei P30 Lite 2020

Huawei nieustannie nas zaskakuje. Swego czasu ogromną niespodzianką było wprowadzenie na rynek modeli Huawei P8 Lite 2017 i Huawei P9 Lite 2017 (choć to tak naprawdę ten sam sprzęt, tylko pod dwiema różnymi nazwami). Zapowiada się na to, że producent ponownie zdecyduje się na analogiczny krok, bowiem wkrótce na rynku zadebiutować ma Huawei P30 Lite 2020.

Huawei P30 Lite miał swoją premierę pod koniec marca 2019 roku i do Polski trafił niemal od razu, bo już na początku kwietnia. Smartfon, podobnie jak i Huawei P20 Lite, został jednak przyjęty dość chłodno, ponieważ kosztował na start 1599 złotych – wiele osób uznało, że to zbyt wygórowana cena. Co ciekawe, mimo upływu ponad dziewięciu miesięcy, urządzenie nadal znacząco nie staniało – aktualnie w oficjalnej dystrybucji trzeba za nie zapłacić 1369 złotych.

Huawei P30 Lite 2020

Jak już zaznaczyłem, odświeżanie starszych modeli to dla Huawei nie pierwszyzna. Mimo to, informacje o rychłym debiucie Huawei P30 Lite 2020 są zaskakujące, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że producent zdecyduje się na taki krok – w końcu za rogiem czai się premiera Huawei P40 Lite. Chińczycy najwyraźniej jednak uznali, że na rynku jest miejsce dla obu modeli.

Niestety, na razie nie mamy praktycznie żadnych informacji na temat wyglądu i specyfikacji Huawei P30 Lite 2020, lecz ich pojawienie się jest prawdopodobnie tylko kwestią czasu. Co ciekawe, smartfon ma trafić również do Europy, ale nie wiadomo, czy zaoferuje dostęp do usług Google (są na to szanse, aczkolwiek to dość skomplikowana sprawa). Pewne natomiast jest to, że urządzenie będzie pracowało pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem EMUI 10.

Według nieoficjalnych informacji, Huawei P30 Lite 2020 ma kosztować w Europie 349 euro, co jest równowartością ~1500 złotych. Nie powinno być więc niespodzianką, że kiedy (jeśli) trafi on do Polski, jego cena zostanie ustalona na 1599 złotych, czyli podobnie jak w przypadku oryginału. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i Breathing Crystal.

