Specyfikacja smartfonów Honor V40 – mogą być dobrą alternatywą dla Huawei Mate 40

Honor, który jest submarką Huawei, przygotowuje się do premiery najnowszych smartfonów z serii Honor V40. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale powinno to nastąpić niedługo. Dzięki nowym informacjom możemy poznać część specyfikacji technicznej nowych urządzeń.

Seria Honor V40 ma obejmować dwa smartfony

Smartfony Honor mają opinię bardzo dobrych urządzeń w rozsądnych cenach. Nie inaczej ma być w przypadku nadchodzącej serii V40, w skład której mają wchodzić dwa urządzenia.

Takie informacje podał na swoim Twitterze użytkownik o nazwie RODENT950. Według niego, już niedługo zobaczymy dwa nowe urządzenia: V40 Pro oraz V40 Pro+. Mają być one znacznym ulepszeniem serii V30, która miała swoją premierę w 2019 roku. Nazwy brzmią znajomo prawda? Zapewne to nawiązanie do serii Mate 40, prowadzonej równolegle przez Huawei.

Przechodząc do specyfikacji technicznej, możemy zobaczyć, że smartfony mają dokładnie taki sam wyświetlacz. Mianowicie, będzie to ekran o przekątnej 6,72-cala i rozdzielczości FullHD+ z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Niestety, nie mamy żadnej informacji jakiego rodzaju będzie to matryca. Wyświetlacze w obu smartfonach mają być zakrzywione.

Honor V40 ma być znacznym ulepszeniem serii Honor V30 (źródło: vmall)

Idąc dalej, nie mniej ważną rzeczą jest procesor. I tutaj pojawia się pierwsza różnica. Honor V40 Pro ma korzystać z MediaTeka Dimensity 1000+, natomiast droższy z modeli ma być wyposażony w układ Kirin 9000, czyli dokładnie taki sam, jak w serii Huawei Mate 40.

Oba modele mają korzystać z takich samych aparatów. W ich skład wchodzą trzy lub cztery obiektywy (nie znamy dokładnej liczby), gdzie główna matryca ma mieć rozdzielczość 50 Mpix. Bardzo prawdopodobne, że będzie to Sony IMX700 RYYB. Z przodu natomiast ma znaleźć się miejsce dla dwóch obiektywów, jednak nie znamy ich specyfikacji.

Z informacji dodatkowych warto wspomnieć o 66 W ładowaniu przewodowym poprzez port USB-C, oraz aż 40 W ładowaniu bezprzewodowym. Pokrywa się to z nowymi akcesoriami, które niedawno zaprezentowała chińska marka Huawei.

Reszta podzespołów serii Honor V40 pozostaje tajemnicą. Możemy przypuszczać, że na pokładzie znajdziemy chociażby modem 5G czy głośniki stereo. O obecności GPS czy LTE nikomu nie trzeba wspominać, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to absolutna podstawa.