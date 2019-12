Ten przykład pokazuje, jak nie powinno się kopiować smartfonów

To zupełnie naturalne, że producenci inspirują się produktami konkurencji, lecz niektórzy, szczególnie ci mniej znani globalnie, nierzadko po prostu je kopiują, podobnie jak materiały reklamowe. Niestety dla nich, zazwyczaj dość nieudolnie. Ten przykład pokazuje, jak nie powinno się tego robić.

Kiedyś Chińczycy zajmowali się przede wszystkim produkcją podróbek urządzeń markowych producentów – jednym z wielu przykładów były SciPhone’y i NOKLE, które mimo że bardzo dobrze udawały oryginały, to działały beznadziejnie i oferowały jeszcze gorszą jakość wykonania. Dziś to zaledwie promil działalności producentów z Państwa Środka, lecz co jakiś czas na rynek trafi sprzęt, który nigdy nie powinien ujrzeć światła dziennego.

DOOV X11 Pro – specyfikacja, cena

Model ten jest tego przykładem, ponieważ na kilometr widać inspirację smartfonami innych marek. Największą niewątpliwie jest iPhone 11 Pro, a także zaanonsowany niedawno Huawei Nova 6 SE, który do innych krajów ma trafić jako Huawei P40 Lite. Chińczycy przygotowali nawet zieloną wersję kolorystyczną DOOV X11 Pro, aby wywołać jeszcze mocniejsze skojarzenia z nowym iPhonem.

Co więcej, twórcy tego smartfona nie ograniczyli się jedynie do skopiowania elementów z innych inteligentnych telefonów. Przygotowali nawet podobnie wyglądające materiały reklamowe, tylko tym razem „pożyczyli” sobie grafikę z Xiaomi CC9 Meitu Edition. Efekt jest jednak dość wątpliwej jakości, ponieważ ewidentnie widać, że DOOV X11 Pro został wklejony w jakimś programie do obróbki grafiki.

Postępowanie marki nie jest specjalnym zaskoczeniem, ponieważ wiele jej smartfonów to – nazwijmy to – tańsze alternatywy dla dużo droższych urządzeń (zob. DOOV L8 Plus). Mimo że DOOV X11 Pro określany jest „prawdziwym flagowcem”, to oferuje dość przeciętną specyfikację, m.in. 6,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ i ośmiordzeniowy (8x ARM Cortex-A53) procesor MediaTek Helio P23 oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 4800 mAh. Na pokładzie nie ma natomiast czytnika linii papilarnych.

DOOV X11 Pro z pewnością skusi wielu klientów podobieństwem do iPhone’a 11 Pro. Do zakupu zachęcać będzie także niska cena, bowiem smartfon ma kosztować zaledwie 699 juanów, co jest równowartością ~370 złotych. Tyle samo trzeba zapłacić w Chinach na przykład za znacznie słabiej wyposażonego Redmi 8A.

Źródło: MyDrivers via GizChina