Pierwszy smartfon dla graczy marki Redmi ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Czasu do jego oficjalnej prezentacji pozostaje zatem niewiele, dlatego to ostatnie chwile, abyśmy poznali przedpremierowe doniesienia na jego temat. Brzmią one bardzo obiecująco.

Co zaoferuje smartfon dla graczy marki Redmi? Są nowe informacje

Xiaomi oficjalnie zapowiedziało, że smartfon dla graczy marki Redmi zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 1200, czyli aktualnie topowy układ tajwańskiego producenta. Sięga po niego coraz więcej firm – w przeszłości zrobiło to już na przykład realme (zob. realme GT Neo). Pod względem wydajności dorównuje on platformie mobilnej Qualcomm Snapdragon 870.

Najnowsze, nieoficjalne doniesienia odkrywają kolejne tajemnice pierwszego smartfona marki Redmi, skierowanego głównie do graczy. Warto jednak przypomnieć, że – jak niedawno zadeklarował sam producent – pod względem designu nie będzie on przypominał typowo gamingowych smart-telefonów (jak chociażby Xiaomi Black Shark 4 Pro).

Smartfon dla graczy marki Redmi zaoferuje ekran E4 AMOLED jak Redmi K40 (źródło: Xiaomi)

Na jego pokładzie nie zabraknie jednak typowo gamingowych ficzerów. Według najnowszych informacji, smartfon dla graczy marki Redmi zaoferuje dodatkowe klawisze na bocznej krawędzi, które zbliżą doświadczenia z rozgrywki na nim do tych, z jakimi użytkownicy mają do czynienia podczas grania na konsoli. Ponadto znacznie ją ułatwią, ponieważ w pełni dotykowa obsługa nie zawsze jest efektywna.

Ponadto smartfon dla graczy marki Redmi zostanie wyposażony w wyświetlacz E4 AMOLED z okrągłym otworem na aparat w górnej części, podobnie jak Redmi K40, jednak w tym modelu zaoferuje on funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 144 Hz, charakterystyczną dla mobilnych maszyn dla graczy.

Oprócz tego, smartfon dla graczy marki Redmi obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 67 W, podobnie jak Xiaomi Mi 11 Pro. Bezprzewodowego natomiast raczej nie powinniśmy się spodziewać. Ponadto mówi się też o poczwórnym aparacie na panelu tylnym z głównym o rozdzielczości 64 Mpix.

Oczekuje się, że cena pierwszego, prawdziwego smartfona dla graczy marki Redmi będzie zaczynać się już od ~2000 juanów (tak samo jak serii Redmi K40). Wiele wskazuje też na to, że urządzenie pojawi się w Indiach z innym logo na obudowie – jako przedstawiciel marki POCO.