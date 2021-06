Xiaomi może zrobić to szybciej niż Apple. Chce wypuścić smartfon bez złączy już w 2022 roku

Smartfon bez złączy nie jest już jedynie wizją przyszłości. Rynek widział już tego typu urządzenia (zob. Meizu Zero i Vivo APEX 2020) , ale żadne z nich nie trafiło do regularnej sprzedaży. Xiaomi zdaje się chcieć to zmienić i jednocześnie wyprzedzić Apple, które także podobno rozważa podobne posunięcie.

Smartfon Xiaomi bez złączy może zadebiutować na rynku już w 2022 roku

Smartfon pozbawiony otworów na wtyczki to koncepcja, która wzbudza mnóstwo kontrowersji. Użytkownicy zdążyli się już jednak przyzwyczaić do braku 3,5 mm złącza słuchawkowego, więc producenci rozważają pójście o krok dalej i wyeliminowanie również portu do ładowania. Prędzej czy później to nastąpi.

Pytanie tylko, która firma jako pierwsza wprowadzi taki smartfon na rynek. Niewykluczone, że będzie to właśnie Xiaomi. Wywołani do odpowiedzi inżynierowie pokusili się bowiem o stwierdzenie, że urządzenie pozbawione złączy może zadebiutować już w 2022 roku.

Według nich, ładowanie przewodowe wciąż jest traktowane jako główna metoda uzupełniania energii w akumulatorach z uwagi na fakt, że bezprzewodowe na obecną chwilę wiąże się z dość dotkliwymi ograniczeniami. I nie chodzi tu o jego moc, ponieważ niedawno Xiaomi zaprezentowało technologię, pozwalającą ładować indukcyjnie smartfon z mocą nawet 120 W, tylko o słabą dostępność ładowarek bezprzewodowych w przestrzeni publicznej, podczas gdy gniazdko o wiele łatwiej znaleźć.

Xiaomi wypuści na rynek smartfon pozbawiony złączy szybciej niż Apple?

Apple było tym, który zapoczątkował trend usuwania 3,5 mm złącza słuchawkowego ze smartfonów, nawet jeśli nie zrobił to jako pierwszy. Z tego powodu nie zdziwilibyśmy się, gdyby gigant z Cupertino poszedł o krok dalej i wyeliminował też port Lightining, szczególnie że rozważano to już w modelu iPhone X.

Co więcej, regularnie pojawiają się informacje, że Apple usunie złącze Lightning ze swoich smartfonów – mówi się o tym także w kontekście nadchodzących iPhone’ów 13. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, a przynajmniej nie wskazują na to żadne doniesienia z wiarygodnych źródeł.

iPhone X (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Na premierę iPhone’a bez złączy prawdopodobnie jeszcze poczekamy, dlatego istnieje możliwość, że Xiaomi wyprzedzi Apple i jako pierwsze wprowadzi na rynek smartfon bez portów. Niewykluczone jednak, że nie będzie to mainstreamowe urządzenie dla masowego klienta, ponieważ producent za dużo by zaryzykował. Świat wciąż nie jest gotowy na taką rewolucję na szeroką skalę, ale prędzej czy później zapewne ona nastąpi.

Kwestią otwartą pozostaje jedynie, kto ją zapoczątkuje.