Samsung przygotował specjalne smartfony dla żołnierzy. Są super bezpieczne i wytrzymałe

Samsung postanowił, że będzie dostarczać specjalnie przygotowane wersje swoich smartfonów dla amerykańskiego wojska. Ponieważ model Galaxy S20 Tactical Edition spełnił swoje zadanie, firma wydała dwie kolejne propozycje.

Bezpieczeństwo danych na smartfonach Samsunga

Koreański gigant elektroniczny w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że urządzenia używane przez żołnierzy muszą odznaczać się wysokimi wskaźnikami zabezpieczenia danych. W końcu informacje, które są przechowywane na mobilnych sprzętach nie mogą dostać się w niepowołane ręce.

Z tego powodu Samsung postanowił zaproponować amerykańskiej armii smartfony, które nie odstają pod względem specyfikacji, a do tego zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa – wyraźnie wyższy niż w przypadku regularnie sprzedawanych modeli. W ten sposób powstał Galaxy S20 Tactical Edition, który doczekał się teraz dwóch następców: Galaxy S23 i XCover 6 Pro w wersjach Tactical Edition.

Telefony mają zainstalowane specjalistyczne aplikacje: Android Team Awareness Kit oraz Battlefield Assisted Trauma Distributed Obsrervation Kit, które mogą przydać się podczas operacji wojskowych. Mają one za zadanie poprawiać świadomość sytuacyjną w czasie rzeczywistym, oraz gromadzić dane o kontakcie z pacjentem w regionie działań.

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition

Do tego oba telefony spełniają wymagania bezpieczeństwa amerykańskiej armii i są chronione przez systemy Samsung Knox i Knox Data at Rest (DualRAR). Dzięki temu mogą być zatwierdzone do użytku przez NSA. Dodatkową wygodą jest tryb DeX, który umożliwia uruchomienie systemu Android w trybie desktopowym, po podpięciu do kompatybilnego monitora. To o tyle przydatne, że nie wymaga od żołnierzy dźwigania dodatkowego sprzętu w postaci laptopa.

Taktycznie wytrzymałe

Technicznie rzecz biorąc, smartfony z serii Tactical Edition charakteryzują się tak samo wysoką jakością wykonania, co produkty komercyjne. Galaxy S23 w tej wersji, ma więc certyfikat IP68 i jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus+. Wersja militarna ma jednak dodatkowe, wzmacniane etui klasy wojskowej, które żołnierz może sobie zamontować na piersi lub na przedramieniu.

Również XCover 6 Pro Tactical Edition jest wytrzymały. Dodatkowo zyskał certyfikat MIL-STD-810H, co oznacza, że przetrwa upadek z 1,5 metra i nie widzi przeszkód, by działać w skrajnie wysokich czy niskich temperaturach.

Ponieważ sprzedaż urządzeń odbywa się na zasadzie kontraktu z Departamentem Obrony, nie będą one dostępne dla zwykłych śmiertelników. Oczywiście ciekawiłoby nas, czy Samsungowi rzeczywiście się opłaca przygotowywać specjalne wersje swoich smartfonów dla wojskowości. Przedstawiciele firmy są tego pewni: „Będą cennymi narzędziami, które mogą pomóc żołnierzom w realizacji ich misji”.