Sennheiser Momentum True Wireless 2 trafiły do Polski

Jestem przekonany, że każdy zainteresowany tematem słuchawek typu TWS co najmniej słyszał o modelu Sennheiser Momentum True Wireless. Nie będę owijał w bawełnę – druga generacja, czyli Sennheiser Momentum True Wireless 2, właśnie trafiła do Polski. Ile kosztuje i, przede wszystkim, jakie wnosi zmiany względem poprzedników?

Sennheiser Momentum True Wireless trafiły do Polski na początku ubiegłego roku i właściwie zdążyły się już całkiem nieźle zadomowić na naszym rynku. Udało im się zdobyć serca wielu osób – jeśli czytaliście recenzję tego modelu na łamach Tabletowo, to wiecie, że mi także przypadły do gustu.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 z ANC

Sennheiser Momentum True Wireless 2 wnoszą jednak coś, czego słuchawkom brakowało w obliczu nowej konkurencji. Mają to AirPods Pro, mają to Huawei Freebuds 3 (które zresztą też miałem okazję testować). Zapewne domyślacie się już, że chodzi o aktywną redukcję szumów.

Oczywiście ANC wiąże się także z wprowadzeniem funkcji Transperent Hearing, a więc przepuszczania większej ilości dźwięków z otoczenia tak, aby mieć większą świadomość sytuacyjną Sennheiser chwali się jeszcze udoskonaloną technologią audio – trudno jednak oceniać „na sucho”, czy 7-milimetrowy przetwornik zaprojektowany w Niemczech rzeczywiście zagra lepiej niż poprzednicy.

Na podstawie grafik nowego modelu można odnieść wrażenie, że Sennheiser Momentum True Wireless 2 przychodzą w etui opatulonym nieco ciemniejszym materiałem – porównując je do materiałów prasowych z ubiegłego roku pokuszę się o stwierdzenie, że różnica będzie widoczna także w rzeczywistości.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 – cena w Polsce

Sennheiser Momentum True Wireless 2 pojawiły się już na stronie producenta w cenie 1249 złotych. Póki co, nie ma ich innych w sklepach – w ramach przypomnienia powiem tylko, że poprzedni model można teraz kupić za mniej więcej 900 złotych.

Czy aktywna redukcja szumów i rzekomo udoskonalona jakość dźwięku będą warte tej dopłaty? Cóż, będę miał okazję przekonać się o tym osobiście – już wkrótce zacznę testować ten model, a wrażenia z użytkowania znajdziecie na łamach Tabletowo za jakiś czas.

Sennheiser MOMENTUM 3 w nowym kolorze – Sandy White

Przy okazji poinformowania o dostępności w Polsce nowego modelu, Sennheiser Momentum True Wirelles 2, producent pochwalił się, że wprowadził na rynek inny, nauszny model w nowym kolorze. Miałem okazję testować dla Was Sennheiser Momentum Wireless w czarnej wersji kolorystycznej, a teraz zainteresowani mogą sięgnąć po wariant Sandy White.

Źródło: informacja prasowa

