Dla miłośników dobrego brzmienia – słuchawki Sony w świetnych cenach!

O niektórych promocjach jesteśmy informowani wręcz do przesady. Często powtarzane reklamy w radiu i telewizji czy wielkie banery na stronach internetowych wprost krzyczą, by rzucić okiem na ofertę danego sklepu. Zdarza się nierzadko, że oferta wcale nie jest tak atrakcyjna, jak przekonuje reklama. Są również promocje, o których słychać jakby mniej, a okazują się niezwykle interesujące, jak ta, którą objęte zostały topowe słuchawki Sony w sklepie Media Expert.

Najwyższa jakość dźwięku, teraz w korzystnej cenie

W ramach oferty dnia dostępne są, między innymi, trzy modele słuchawek bezprzewodowych Sony, z których na słowa uznanie zasługuje każdy. Dokanałowe WF-1000XM3, basowe WH-XB900N i wyposażone w prawdopodobnie najlepszy mechanizm aktywnej redukcji szumów WH-1000XM3 to propozycje, z których zadowolona będzie zdecydowana większość kupujących, zwłaszcza, gdy uda się je kupić sporo taniej.

Dla przykładu, model WH-1000XM3, po zastosowaniu kodu rabatowego K-1662, kosztuje 999 złotych, czyli o 200 złotych taniej od ceny rynkowej. Wspominane słuchawki nawet bez obniżki są jedną z najlepszych dostępnych propozycji, a po uwzględnieniu rabatu, również bardzo korzystnym.

Sony WH-1000XM3 w Media Expert

Kolejny, dokanałowy członek rodziny Sony 1000 – WF-1000XM3 kosztuje w promocji 719 złotych – również 200 złotych mniej, niż wynosi jego sugerowana cena detaliczna, obowiązująca w większości sklepów.

Jak wspominaliśmy w naszych propozycjach słuchawek TWS – to bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich tych, którym zależy na aktywnej redukcji dźwięków otoczenia przy zachowaniu kompaktowej, dokanałowej formy.

Sony WF-1000XM3 w Media Expert

Nieco mniejszą obniżką objęty został model WH-XB900. W jego przypadku aktywacja kodu rabatowego obniża cenę o 50 złotych, do poziomu 579 zł. Jego rekomendowana cena detaliczna to 699 złotych i właśnie za tyle można go kupić w sklepie internetowym producenta i w większości sklepów internetowych. Zdarzają się również oferty za 619 złotych, jednak to cały czas 50 złotych więcej niż w aktualnej promocji.

Sony WH-XB900 w Media Expert

#zostańwdomu i posłuchaj dobrej muzyki!

Słuchawki Sony, które trafiły do oferty promocyjnej, to świetny wybór zwłaszcza teraz, kiedy więcej czasu spędzamy w domu. Dzięki nim można oddać się nieskrępowanej przyjemności płynącej z słuchania ulubionych utworów w bardzo wysokiej jakości. Wszystkie przecenione propozycje dumnie noszą tytuł jednych z najlepszych w swojej klasie, dlatego ich zakup z pewnością będzie trafioną decyzją.

Co istotne, przecenione zostały również inne, tańsze słuchawki Sony, nawet te kosztujące zazwyczaj mniej niż 100 złotych – tym bardziej warto zajrzeć na stronę sklepu.

Ważność kodu rabatowego K-1662 jest ograniczona, dlatego warto się pospieszyć. Kod rabatowy, który należy podać przy składaniu zamówienia to K-1662.

PS. Informację o promocji przekazał nam czytelnik Wojtek Marchewka w komentarzu do recenzji słuchawek Jabra Elite Active 75t. Serdecznie dziękujemy!

źródło: Media Expert

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!