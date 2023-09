Jakie słuchawki wybrać – nauszne czy true wireless?

Lokowanie produktu

Codziennie korzystamy ze słuchawek w przeróżnych sytuacjach – od słuchania muzyki i oglądania filmów, przez granie, na spotkaniach online kończąc. Na rynku możemy spotkać całą gamę modeli słuchawek o różnego rodzaju konstrukcjach. Zatem które warto wybrać do jakiego zastosowania?

Maksymalna mobilność, czyli słuchawki true wireless

Szukając słuchawek, które zaoferują nam maksymalną wszechstronność i sprawdzą się w jak największej ilości sytuacji, swój wzrok warto skierować ku dokanałowym konstrukcjom TWS, czyli prawdziwie bezprzewodowym.

Ten typ słuchawek bardzo dobrze spisuje się niemal w każdym scenariuszu. TWS-y będą świetnym kompanem chociażby aktywności fizycznych z uwagi na ich lekkość i wygodę, ale także podczas podróży, spaceru czy po prostu w codziennym użytkowaniu.

Co więcej, w wielu przypadkach obie słuchawki, lewa i prawa, są w stanie działać niezależnie od siebie, w pełni bezprzewodowo. Oznacza to, że bez przeszkód możemy korzystać np. tylko z jednej, podczas gdy druga czeka w etui ładującym.

Na rynku znajdziemy multum modeli true wireless, począwszy od tych z wyższej półki, dedykowanych bardziej wymagającym, takich jak najnowsze modele Sony i Jabra. Jeśli nie mamy wygórowanych oczekiwań, a bardziej kierujemy się ceną, warto zwrócić uwagę na słuchawki TWS QCY T13 czarne. Kosztują one nieco ponad 100 złotych, a są w stanie zadowolić mało wymagającego użytkownika.

AirPods Pro 2. generacji i Sony WF-1000XM5 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Słuchawki nauszne

Równie ciekawym i popularnym wśród użytkowników wyborem są słuchawki nauszne, tudzież wokółuszne. W przeciwieństwie do konstrukcji TWS, nie są one już aż tak oczywistym wyborem, jeśli kierujemy się kompaktowością i mobilnością.

Istotnie, mają wyraźnie większe gabaryty, przez co, by je przetransportować przyda nam się plecak lub torebka, podczas gdy pchełki TWS możemy spokojnie schować do kieszeni. Mają one jednak inne zalety.

Przede wszystkim modele nauszne często są znacznie wygodniejsze od dokanałowych, a to z oczywiście z racji tego, że nie są umieszczone bezpośrednio w uszach, tylko wokół nich. Może mieć to duży wpływ w sytuacji, gdy musimy korzystać ze słuchawek przez długi czas bez przerwy.

Dla osób szukających modelu nausznego z wyższej półki, świetnym wyborem mogą być słuchawki QUIETCOMFORT 45 SE. Oferują one wysokiej jakości brzmienie oraz – co chyba najistotniejsze – aktywną redukcję hałasów, pozwalającą zanurzyć się w muzyce bez względu na to, jak głośne jest nasze otoczenie.

Słuchawki QuietComfort Ultra Headphones (fot. materiały producenta)

Jeszcze inaczej sprawa ma się ze słuchawkami dla graczy. Tutaj, poza samą wielogodzinną wygodą, jaką zapewniają słuchawki nauszne, istotne są też jak najniższe opóźnienia i maksymalna stabilność połączenia.

W obu tych aspektach łączność Bluetooth może okazać się niestety zawodna. To dlatego najbardziej bezpiecznym wyborem do grania są konstrukcje przewodowe. Za optymalny przykład mogą posłużyć słuchawki ARCTIS NOVA 3 USB RGB.

Atutem tego modelu jest wykorzystanie złącza USB, dzięki czemu możemy je połączyć zarówno z komputerem, smartfonem, PlayStation czy Xboxem. Miły dodatek wizualny stanowi podświetlenie RGB, a podczas grania online przyda się wbudowany mikrofon.

Do wyboru, do koloru

Jak więc możemy zauważyć na podstawie tych kilku przytoczonych przykładów, niezależnie od tego, czym kierujemy się przy wyborze właściwych dla siebie słuchawek, możemy liczyć na naprawdę dużą liczbę opcji.

Na rynku co roku pojawia się pokaźna liczba różnego rodzaju słuchawek, zarówno nausznych jak i prawdziwie bezprzewodowych, oferujących mniej lub więcej nowych funkcji. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie i w zasadzie czasami jedynym problemem może okazać się… zbyt duży wybór ;)

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie urządzeń dostępnych w ofercie sklepu