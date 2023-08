JBL Tune Buds to nowe słuchawki TWS z redukcją hałasów w relatywnie dobrej cenie

Będąc szczerym, zdążyłem się już nieco pogubić w portfolio słuchawek JBL, gdyż zwyczajnie, firma w ostatnim czasie wypuściła ich na tyle dużo, że ciężko je spamiętać i rozróżnić. Choć przyznaję, że w pamięci mocno utkwiły mi testowane jakiś czas temu Tour Pro 2, wyposażone w ekran dotykowy na etui ładującym. Jednak najnowsze Tune Buds to produkt uplasowany w zdecydowanie innym segmencie cenowym i dedykowany innym użytkownikom.

Specyfikacja i funkcje JBL Tune Buds

Na wstępie warto zacząć od tego, że Tune Buds to słuchawki o konstrukcji dokanałowej typu true wireless, czyli prawdziwie bezprzewodowe. Ich kształt ma zapewniać komfort użytkowania przez długie godziny, a same pchełki są odporne na wodę i pył zgodnie ze standardem IP54.

Dźwięk reprodukują tutaj przetworniki dynamiczne mierzące 10 milimetrów, które mają zapewniać strojenie JBL Pure Bass. Audio przesyłane jest za pośrednictwem Bluetooth 5.3, a wkrótce drogą aktualizacji słuchawki mają otrzymać wsparcie dla energooszczędnego LE Audio. Zabrakło niestety kodeków wyższej rozdzielczości.

Zadbano na szczęście o redukcję hałasów z technologią Smart Ambient. Dzięki temu, w teorii ANC słuchawek powinno świetnie wyciszać niepożądane dźwięki z otoczenia, ale gdy tego potrzebujemy, dzięki Ambient Aware (czyli trybowi transparentności) za jednym dotknięciem pozwolą nam słyszeć wszystko dookoła bez konieczności wyjmowania pchełek z uszu.

Z kolei TalkThru to funkcja mająca skupiać się na przekazywaniu głosów. Podczas rozmów telefonicznych nad ich jakością czuwają łącznie cztery mikrofony.

JBL Tune Buds (fot. materiały prasowe)

Jedną z kluczowych cech JBL Tune Buds wymienianych przez producenta w materiałach promocyjnych, jest ich imponujący czas pracy. Słuchawki mają pozwolić nam na nawet 12 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, a wraz z etui – aż do 48 godzin. Gdy korzystamy z ANC, deklarowane wyniki są niższe, ale wciąż imponujące: kolejno do 10 godzin samodzielnie i do 40 z doładowaniami w futerale. Etui naładujemy za pomocą złącza USB-C.

Tune Buds mają również wsparcie dla aplikacji JBL Headphones, która pozwala użytkownikom łatwo dostosowywać ustawienia słuchawek, takie jak między innymi styl brzmienia dzięki equalizerowi, a także gesty dotykowe.

Cena i dostępność

JBL Tune Buds można już kupić w popularnych sieciach sklepów z elektroniką, a także na oficjalnej stronie marki JBL. Są dostępne w czterech wariantach kolorystycznych: białym, czarnym, niebieskim oraz fioletowym. Każdy więc powinien znaleźć coś dla siebie.

Chcąc je kupić, klienci muszą przygotować się na wydatek 479 złotych. Patrząc na różnorodność rynku słuchawek, nie jest to ani mało, ani dużo – Tune Buds plasują się raczej na średniej półce.