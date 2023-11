W nowych słuchawkach JBL będziesz mógł spokojnie grać

Portfolio marki JBL jest już na tyle spore, że naprawdę ciężko jest połapać się w liczbie modeli słuchawek, które dostępne są na rynku. Teraz firma wprowadza do swojej oferty nowe bezprzewodowe słuchawki douszne, które powinny świetnie sprawdzić się podczas grania, dzięki niskim opóźnieniom i przydatnym funkcjom. Ile trzeba za nie zapłacić?

TWS-y, które sprawdzą się podczas grania

Nowe słuchawki marki, czyli JBL Quantum TWS Air oferują swoim użytkownikom dźwięk przestrzenny o niskim opóźnieniu, dzięki czemu słuchawki mają doskonale sprawdzić się podczas grania w gry. Niestety, mimo kilkukrotnego wspominania o tym fakcie, producent nie podaje dokładnej wartości opóźnienia.

Warto tutaj wspomnieć o funkcji Ambient Aware, która umożliwia dokładniejsze słyszenie odgłosów otoczenia, dzięki czemu np. grając w gry mobilne nie tracimy kontaktu z tym, co dzieje się wokół nas. Technologia JBL Dual Source, w którą zostały wyposażone nowe słuchawki, umożliwia jednoczesne połączenie ich z komputerem i smartfonem. To z kolei otwiera drogę do przełączania dźwięku z gry na połączenia przychodzące.

JBL Quantum Air TWS (źródło: JBL)

Połączenie bezprzewodowe o niskim opóźnieniu można uzyskać korzystając z modułu 2,4 GHz za pomocą dołączonego adaptera USB-C. Technologia TalkThru obsługująca 4 wbudowane mikrofony pozwalają na swobodną rozmowę.

JBL Quantum TWS Air. Co oferują i ile kosztują?

Nowe słuchawki JBL pozwalają na 8 godzin pracy na jednym ładowaniu. Korzystanie z etui ładującego wydłuży ten czas o kolejne 16 godzin. Ponadto urządzenie cechuje się lekką i wodoodporną konstrukcją o klasie ochrony IPX4.

O wysoką jakość dźwięku dostarczanego do uszu użytkownika zadbać mają zastosowane przez producenta 6,8 mm przetworniki dynamiczne. Sprzęt może pochwalić się również pasmem przenoszenia dźwięku 20 Hz – 20 kHz, a także impedancją 16 Ω. Quantum TWS Air do łączenia się z innymi urządzeniami korzystają z modułu Bluetooth 5.3.

Ile pieniędzy trzeba musicie przygotować, jeśli jesteście zainteresowani tymi nowymi słuchawkami? JBL Quantum TWS Air są już dostępne w oficjalnym sklepie producenta w cenie 479 złotych. Nie ma wyboru koloru – kupimy je tylko w czarnej wersji.