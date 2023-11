Nowe słuchawki nauszne JBL będą grać przez ponad 60 godzin

JBL wypuszcza na rynek nowe urządzenia z taką częstotliwością, że naprawdę trudno jest być na bieżąco z portfolio tej marki. Teraz do tej listy dołączają słuchawki nauszne, które mogą przekonać do siebie klientów aktywną redukcją hałasu, dobrą jakością dźwięku i długim czasem pracy na baterii w uczciwej cenie. Co dokładnie oferuje nowy model?

Klasyczne słuchawki JBL – do wyboru, do koloru

Można powiedzieć, że nowe JBL Live 670 NC to klasyczne nauszne słuchawki bezprzewodowe, które w swojej konstrukcji nie różnią się od innych tego typu produktów, dostępnych na rynku. Nie zauważycie tutaj żadnych przełomowych, czy rewolucyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Producent przekonuje jednak, że dzięki miękkim poduszkom i teksturowanemu pałąkowi z tkaniny są one wygodne do noszenia, a po ich zdjęciu składana konstrukcja pozwala na schowanie ich do etui ochronnego.

JBL lubi pobawić się kolorami i oprócz tych klasycznych dorzucić wersje urządzenia, która wyróżni się na mieście. W tym wypadku szczególnie przyciągającą wzrok jest beżowa wersja, która na grafikach wygląda jednak bardziej złoto, niż beżowo. JBL Live 670 NC dostępne są także w także w czarnym, białym oraz granatowym wariancie.

Słuchawki zostały wyposażone w technologię True Adaptive Noise Cancelling z czterema mikrofonami, dzięki czemu możliwe jest wyciszenie wszystkich hałasów otoczenia i innych niepożądanych dźwięków, by zasłuchać się w muzyce. Warto dodać, że wcale nie trzeba zdejmować słuchawek, aby usłyszeć, co dzieje się wokół. Technologia Smart Ambient pozwala wzmocnić dźwięki otoczenia.

JBL Live 670 NC (źródło: JBL)

Co oferują JBL Live 670 NC?

Zacznijmy od tego, co dla wielu użytkowników jest kluczowe w przypadku słuchawek bezprzewodowych, czyli czasu pracy na baterii. Producent wyposażył słuchawki w akumulator o pojemności 850 mAh, który ma pozwolić na nawet 65 godzin pracy na jednym ładowaniu. Jest to jednak pewnego rodzaju marketingowy chwyt, ponieważ ta wartość to długość słuchania bez włączonego trybu ANC. Po uruchomieniu aktywnej redukcji hałasu maksymalny czas pracy sprzętu spada do 50 godzin, co jednak i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Ponadto 5 minut ładowania zapewnia dodatkowe 4 godziny pracy. Warto dodać, że słuchawki mogą pracować także w trybie AUX.

Słuchawki JBL do łączności korzystają z modułu Bluetooth 5.3 z obsługą LE (który ma zostać dodany w ramach aktualizacji OTA). Warto dodać, że JBL Live 670 NC wspierają obsługą asystentów głosowych Google oraz Alexa oraz są w stanie połączyć się z wieloma urządzeniami. Nowością jest możliwość szukania słuchawek za pomocą usługi Google Finder, jeśli zdarzy się je zgubić.

Za dobre brzmienie i dźwięk przestrzenny zadbać mają 40 mm przetworniki dynamiczne zastosowane przez producenta. Słuchawki mogą pochwalić się również pasmem przenoszenia dźwięku 20 Hz – 40 kHz (tryb AUX), a także impedancją wynoszącą 32 Ω.

JBL Live 670 NC są już dostępne w oficjalnym sklepie producenta w cenie 569 złotych.