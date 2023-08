Spotify Premium w świetnej promocji dla powracających do subskrypcji

Trzeba mieć w życiu pecha. Kiedy kupiłem subskrypcję Spotify Premium nie dalej niż trzy dni temu, nie spodziewałem się, że będzie mnie tak bardzo „boleć” najnowsza promocja serwisu.

Spotify na 3 miesiące za darmo

Zapewne trudno znaleźć kogoś, kto lubi słuchać muzyki za pomocą smartfona, a nigdy nie korzystał ze Spotify Premium. Promocje takie jak poniższa, na pewno skutecznie zmniejszają grono potencjalnych użytkowników darmowych okresów próbnych.

Najnowsza edycja umożliwia aż 3 miesiące korzystania ze Spotify bez reklam, z nielimitowaną liczbą pominięć i dowolnym wyborem utworów w wyższej jakości, także offline. Z pewnością są wśród nas osoby, które wykorzystują takie okazje, by utworzyć nowe konto Spotify i podpiąć do usługi kartę płatniczą, której serwis jeszcze nie zna. Jeśli tak, to tego typu promocja będzie dla nas nad wyraz korzystna.

Są i ograniczenia. Dotyczy tylko Planu Individual i można ją aktywować jedynie do 12 września 2023 roku. Kiedy okres próbny się skończy, obowiązywać będzie normalna cena: 19,99 złotych za miesiąc subskrypcji.

Dla powracających do Spotify Premium – okazja

Wielu z nas ma za sobą okres testowy Spotify Premium, ale nie ma specjalnego parcia, żeby płacić comiesięczny abonament, zadowalając się planem darmowym. Jeśli tak, warto wziąć pod uwagę, że dla powracających subskrybentów Spotify także ma kuszącą promocję.

Otóż teraz ci, którzy powrócą do subskrypcji, zapłacą tylko 19,99 złotych za trzy miesiące usługi. To całkiem dobry deal – przy takim układzie miesiąc usługi kosztuje nas mniej niż 7 złotych.

Brałbym tę opcję jak zły, ale Spotify stawia dodatkowe warunki: oferta jest niedostępna dla użytkowników, którzy zrezygnowali z Premium po 16 lipca 2023 roku. Niestety, jako że zapłaciłem pełną cenę zaledwie kilka dni temu, automatycznie znalazłem się poza gronem potencjalnych beneficjentów oferty.

Trzeba też pamiętać, że akcja ma ograniczenia czasowe: dostępna jest tylko do 12 września 2023 roku.

Załapujecie się na którąś z promocji? Zamierzam zazdrościć.