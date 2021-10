Nie tylko AirPodsy. Muzyczne szeregi Apple wkrótce zasilą nowe słuchawki Beats Fit Pro

Kto jak kto, ale Apple potrafi ze swoich cyklicznych wydarzeń uczynić niezapomniane widowisko. Wśród zaprezentowanych nowości, które powinny przypaść do gustu przede wszystkim tym, którzy nie mogą wyobrazić sobie wykonywania codziennych obowiązków bez pary słuchawek w uszach znalazły się m.in. nowy, sterowany głosowo plan abonamentowy Apple Music czy trzecia odsłona popularnych AirPodsów. Mniej więcej w tym samym czasie, po sieci niemal niepostrzeżenie zaczęły krążyć informacje odnośnie nadchodzących słuchawek sygnowanych marką Beats.

Beats Fit Pro – co o nich wiemy?

Wczorajsza konferencja Apple przez wielu branżowych komentatorów uważana jest za jedną z najlepszych, w jakiej mieli ostatnimi czasy przyjemność uczestniczyć. Za nami bez wątpienia wieczór pełen mocnych wrażeń, podczas którego oglądającym raz po raz szczęki opadały ze zdumienia – zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu tego słowa.

Wiadomość o rzekomo zbliżającej się wielkimi krokami premierze nowych słuchawek Beats Fit Pro, przyćmiona wspomnianym już kilkukrotnie wydarzeniem, rozeszła się bez większego echa. Wielka szkoda, ponieważ jeśli poniższe doniesienia okażą się się prawdziwe, z wielu dotychczasowych rozwiązań AirPodsów skorzystają również użytkownicy urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

Jak podaje redakcja 9to5Mac, Beats Fit Pro swoim wyglądem mają nawiązywać do modelu Beats Studio Buds, zaś design etui ładującego do tego dołączanego wraz z Beats Powerbeats Pro. Pozostając w temacie ładowania, zastosowany akumulator powinien wystarczyć na 6 godzin ciągłego słuchania muzyki z włączoną aktywną redukcją szumów lub trybem transparentnym oraz do 7 godzin z włączonym adaptacyjnym equalizerem. Sumując to z dodatkowym czasem, jaki użytkownikowi zapewni etui, nowe słuchawki mają pozwolić na nawet 30 godzin pracy.

Beats Fit Pro zostaną wyposażone w czip Apple H1 w celu szybkiego i bezproblemowego parowania z innymi urządzeniami wchodzącymi w skład ekosystemu urządzeń z logo nadgryzionego jabłka oraz integrację z asystentką głosową Siri. Osoby na co dzień korzystające ze smartfonów z Androidem nie mają jednak powodów do obaw – słuchawki sparują się z nimi równie szybko, zaś z poziomu dedykowanej aplikacji możliwe będzie sprawdzeniu poziomu baterii i dostosowanie oferowanych funkcji do indywidualnych potrzeb.

Wedle aktualnie dostępnych informacji, Beats Fit Pro mają zostać oficjalnie ogłoszone już 1 listopada bieżącego roku. Sama sprzedaż powinna rozpocząć się kilka dni później. Niestety, na dzień dzisiejszy niewiele można powiedzieć na temat ceny omawianych słuchawek ani ich dostępności w poszczególnych regionach.