Konkurenci łączą siły. Dwie biblioteki w jednej aplikacji VOD

Poszczególni gracze na rynku serwisów VOD zwykle starają się podkreślać swoją odrębność. Tym razem jednak mamy do czynienia z czymś innym. Właściciele platformy Amazon Prime Video dogadali się z operatorem SkyShowtime, dzięki czemu dostęp do tego drugiego katalogu można uzyskać z poziomu tej pierwszej aplikacji. Oczywiście odpłatnie.

W ramach nawiązanej współpracy użytkownicy serwisu Amazon Prime Video z Kanałami będą mogli wykupić dostęp do katalogu SkyShowtime z poziomu tej samej aplikacji. Usługa zostanie uruchomiona już 1 lipca – początkowo tylko w Hiszpanii, ale niewiele później dotrze także do Polski, Holandii i Szwecji.

Ile kosztuje SkyShowtime w Prime Video? Czy jest taniej?

Dostęp do katalogu SkyShowtime z poziomu aplikacji Prime Video został wyceniony na 24,99 złotych miesięcznie. Cena jest zatem dokładnie taka sama, jak wtedy, gdy abonament bez reklam wykupuje się osobno. Szkoda.

mat. prasowe

Otrzymujemy zatem dokładnie to samo za dokładnie tyle samo pieniędzy. Jedyna różnica polega na tym, że nie potrzebujemy na telewizorze czy tablecie dwóch aplikacji, lecz wystarczy jedna. Z opcji warto więc skorzystać jedynie dla wygody.

Jest jeszcze jedna kwestia. Niezależnie od serwisu Amazona można także wybrać pakiet SkyShowtime z reklamami, który jest tańszy o 5 złotych na miesiąc. Co więcej, dostępne są również abonamenty półroczne i roczne, których wykupienie wiąże się z jeszcze większymi oszczędnościami. Aktualnie nic nie wskazuje na to, by można było z nich skorzystać w ramach Prime Video.

Co znajduje się w ofercie?

Na katalog serwisu SkyShowtime w Polsce składa się ponad 500 filmów i przeszło 200 seriali w rozdzielczości Full HD, z których większość niedostępna jest nigdzie indziej, jak chociażby wszystkie sezony Yellowstone i Halo. Nie brakuje oryginalnych produkcji, takich jak Tatuażysta z Auschwitz, Warszawianka, Funny Woman czy Veronika.

Jeśli zaś chodzi o filmy, to w bibliotece znajdują się między innymi takie hity jak Oppenheimer, Kot w butach: Ostatnie życzenie, Kos, Mission: Impossible – Dead Reckoning, Pearl czy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor.