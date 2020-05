Jutro otwarcie Xiaomi Mi Store w Czeladzi. Promocje będą takie, żeby nie zbiegły się tłumy

Niemal każde otwarcie nowego salonu Xiaomi w Polsce to duże wydarzenie i okazja do kupienia zwykle drogich urządzeń w znacznie niższych cenach, więc nic dziwnego, że bardzo często przed drzwiami ustawiają się setki chętnych. W obecnej sytuacji nie jest to wskazane, a wręcz zakazane, dlatego tym razem przygotowano nieco skromniejsze promocje.

Pamiętacie otwarcie pierwszego w Polsce Xiaomi Mi Store? Przed wejściem ustawiła się dłuuuga kolejka chętnych, mimo że liczba mocno przecenionych produktów była ograniczona, a jedna osoba nawet przekimała w toalecie, żeby być pierwsza przed drzwiami. Wydarzenie to przebiło jednak nieudane otwarcie salonu w warszawskiej Galerii Mokotów, przy okazji którego doszło niemalże do zamieszek – wizja zdobycia Xiaomi Mi Note 10 za jedyne 499 złotych (taniej o 2000 złotych) wywołała w niektórych doprawdy zwierzęce instynkty.

Jutro otwarcie Xiaomi Mi Store w Czeladzi

Mimo że rząd niedawno zezwolił na wznowienie działalności sklepów w galeriach handlowych, doprowadzenie do sytuacji, gdy w jednym miejscu zgromadzi się tłum, jest niedopuszczalne. Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, odwołano promocje przygotowane z okazji otwarcia Xiaomi Mi Store w Bielsku-Białej. Teraz takie wydarzenie mogłoby się skończyć nawet karą, ale Xiaomi chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, dlatego nie ma wybornie atrakcyjnych ofert na jutrzejsze zainaugurowanie działalności salonu w Czeladzi.

Mimo wszystko jakieś będą, aby zachęcić klientów do zakupu. Tylko jutro, tj. 23 maja 2020 roku, na wszystkie produkty w sklepie udzielony zostanie rabat w wysokości 5%. Nie jest to specjalnie duża obniżka, ale dzięki temu na przykład Xiaomi Mi Band 4 kupicie dyszkę taniej niż zwykle. Oprócz tego, do 30 maja (lub do wyczerpania zapasów) pracownicy salonu będą wydawać zakupione przedmioty w Eko-Torbach.

Xiaomi Mi Store w Czeladzi mieści się na terenie Centrum Handlowego M1 i jest kolejnym sklepem Xiaomi w Zagłębiu Dąbrowskim. W sumie producent ma już prawie dwadzieścia autoryzowanych salonów sprzedaży na terenie całej Polski (w zeszły poniedziałek, 11 maja 2020 roku, otwarto drugi w Poznaniu i osiemnasty w ogóle).

Drzwi najnowszego Xiaomi Mi Store otworzą się dla klientów o godzinie 9:00.

Źródło: Mi Store Polska