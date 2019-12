Huawei zapowiada premierę składanego Huawei Mate Xs

Mimo niekorzystnych okoliczności, Huawei nie składa broni. CEO działu urządzeń konsumenckich, Richard Yu, oficjalnie zapowiedział premierę ulepszonej wersji składanego smartfona – Huawei Mate Xs. Sprzęt zostanie zaprezentowany na targach MWC 2020 w Barcelonie.

Huawei zaprezentował swój pierwszy składany smartfon w trakcie targów MWC 2019 w stolicy Katalonii. Pomimo zapowiedzi, Huawei Mate X wciąż nie trafił do sprzedaży w Europie, przez co cały czas jedynym tego typu urządzeniem, które jest oficjalnie dostępne na Starym Kontynencie, jest Samsung Galaxy Fold. Wielu osobom się to nie podoba, ponieważ propozycja chińskiej marki bardziej przypadła im do gustu. Niestety, producent sprzedaje swojego „składaka” tylko w Chinach.

Huawei Mate X, podobnie jak wspomniany Samsung Galaxy Fold, okazał się produktem niegotowym do wprowadzenia na rynek – pomimo że został zaprezentowany w lutym 2019 roku, do sprzedaży trafił dopiero niedawno, w listopadzie bieżącego roku, a więc po blisko siedmiu miesiącach od oficjalnej premiery. Falstart nie zniechęcił jednak Huawei, ponieważ producent oficjalnie zapowiedział rychły debiut kolejnego składanego smartfona.

Zapowiedź premiery Huawei Mate Xs

Ulepszona wersja Huawei Mate X po raz pierwszy została zapowiedziana już pod koniec października 2019 roku, lecz Huawei wówczas nie podał konkretnej daty premiery. Teraz wiemy jednak, że smartfon zadebiutuje podczas targów MWC 2020, które rozpoczną się w Barcelonie 24 lutego 2020 roku. Huawei Mate Xs ma też dość szybko trafić do sprzedaży, bo już w marcu przyszłego roku.

CEO działu urządzeń konsumenckich Huawei, Richard Yu, oficjalnie zapowiedział, że kolejny składany smartfon będzie miał ulepszony zawias i odporniejszy na uszkodzenia wyświetlacz. Do tego Huawei Mate Xs zostanie wyposażony w najnowszy i najwydajniejszy w ofercie marki procesor HiSilicon Kirin 990 5G. Dla przypomnienia, SoC składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A76 2,86 GHz, dwóch ARM Cortex-A76 2,36 GHz i czterech ARM Cortex-A55 1,95 GHz, a także grafiki ARM Mali-G76 MP16 i trzyrdzeniowego chipu NPU. Całość produkowana jest z wykorzystaniem procesu technologicznego 7 nm+ EUV.

Richard Yu wspomniał też, że Huawei ma w planach wprowadzenie na europejski rynek składanego smartfona, lecz nie doprecyzował, czy chodzi o Mate X, czy o nowego Mate Xs. CEO jednocześnie poinformował również, że marka pracuje nad kolejnymi tego typu konstrukcjami. Jednym z celów jest stworzenie lżejszego urządzenia niż te już dostępne w sprzedaży.

