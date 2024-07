Na wypadek, gdyby pierwszy się nie spodobał, Honor pokazał drugi składany smartfon

Otworzył się sezon dla miłośników składanych smartfonów. Niedawno swoje urządzenia zaprezentował Samsung, a teraz swoje 3 grosze dorzuca Honor. Oprócz totalnego flagowca, proponuje odrobinę tańszy, choć całkiem nieźle wyposażony sprzęt.

Składany smartfon Honora po raz drugi

Pierwszą „składaną” premierą był dziś Honor Magic V3, który może pochwalić się świetnymi parametrami, a także niewielką grubością – oczywiście jak na tego typu sprzęt. Honor wyszedł z założenia, że nie każdy, kto będzie gotów wypróbować takie urządzenie będzie wymagać nieprzeciętnie cienkiej obudowy. W zamian za pewne kompromisy, część potencjalnych nabywców chętnie pozbędzie się odrobiny gotówki – byle tylko nie tak dużo, ile trzeba przeznaczyć na model Magic V3. Właśnie dla nich przygotowano wersję Magic Vs3.

Honor Magic Vs3 (źródło: producent)

W tym wypadku mamy nie tylko nieco inny styl, ale i zmienione podzespoły. Zamiast najnowszego procesora Qualcomma, zamontowano w nim układ Snapdragon 8 Gen 2. Zastosowano też akumulator o mniejszej pojemności – 5000 mAh zamiast 5150 mAh (z ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W).

Mimo takich zabiegów, smartfon wcale nie jest cieńszy i – co ciekawe – zależy to od wersji kolorystycznej. Edycja aksamitna czarna ma 9,8 mm grubości w stanie złożonym i 4,65 mm grubości w stanie rozłożonym. Inne opcje kolorystyczne są grubsze: mają odpowiednio 10,1 mm (stan złożony) i 4,8 mm (stan rozłożony).

Honor Magic Vs3 (fot. producenta)

Jeśli chodzi o ekran, tu specjalnych modyfikacji nie ma – wewnętrzny wyświetlacz charakteryzuje się przekątną 7,92 cala, a zewnętrzny 6,43 cala. W obu przypadkach to OLED-y. Rozdzielczość wewnętrznego wynosi 2344 x 2156 pikseli, a zewnętrznego – 2376 x 1060 pikseli. Odświeżanie operuje w zakresie 1-120 Hz, a całość chroniona jest szkłem Honor King Kong.

Na zestaw kamer głównych składają się:

50-megapikselowy aparat szerokokątny (przysłona f/1.9),

40-megapikselowy aparat ultraszerokokątny (przysłona f/2.2),

8-megapikselowy aparat z teleobiektywem peryskopowym (przysłona f/3.4, zoom optyczny 5x).

Przednie aparaty (na ekranie wewnętrznym oraz zewnętrznym) to takie same jednostki: z 16 Mpix i przysłoną f/2.2.

Wśród modułów łączności mamy: modem 5G, Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5.3 z NFC, a także dioda podczerwieni. O zabezpieczenia dba czytnik odcisków palców umiejscowiony na boku obudowy.

Wśród funkcji multimedialnych można wymienić głośniki stereo ze wsparciem DTS:X Ultra czy redukcję szumów podczas połączeń AI. Całością zarządza Android 14 z interfejsem użytkownika MagicOS 8.0.1.

Honor Magic Vs3 – ceny i dostępność

Składany smartfon zaprezentowano w trzech wersjach pamięciowych:

z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej (za 7000 juanów, czyli ok. 3800 złotych),

z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej (za 7700 juanów, czyli ok. 4200 złotych),

z 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej (za 8700 juanów, czyli ok. 5300 złotych).

Jak na razie smartfon dostępny będzie tylko w Chinach, ale całkiem możliwe, że w późniejszym terminie trafi on także do Polski, skoro niedawno przyglądaliśmy się bliżej jego poprzednikowi. Pierwsze wrażenia po tygodniu użytkowania Honor Magic Vs znajdziecie na naszej stronie.