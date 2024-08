Składany iPhone wyjdzie w 2026 roku?

O tym, że Apple pracuje nad składanymi smartfonami w tej czy innej formie, wiemy już od dłuższego czasu. Szereg różnych raportów i przecieków wskazywał na to od dłuższego czasu i nikogo to nie powinno dziwić – w końcu konkurencja również idzie w tym kierunku i to już od dłuższego czasu.

Składany iPhone coraz bliżej…?

Na początku czerwca pisaliśmy, że spodziewamy się składanego iPhone’a, iPada, a także MacBooka. Kilka tygodni temu phonearena poinformowała również, że amerykański gigant mocno pracuje nad parą składanych urządzeń. Najnowszy raport cytowany przez ten portal zawiera informacje o składanym iPhonie o nazwie kodowej V68. Po otwarciu ma on przypominać tradycyjny smartfon Apple, z bardzo podobnym do niego wyglądem i wymiarami.

Wiemy, że Apple pracuje też nad swego rodzaju hybrydą iPada z MacBookiem, która ma mieć na pokładzie układ Apple M5 i wyświetlacz o przekątnej 20,3 cala. Najnowszy raport zawiera informacje, według których oba urządzenia na rynku miałyby pojawić się jeszcze w 2026 roku.

Hybryda miałaby zadebiutować w drugim kwartale, podczas gdy składany iPhone miałby trafić w ręce użytkowników dopiero pod koniec 2026 roku. Tak odległy termin ma być spowodowany obawą amerykańskiej korporacji o jakość wyświetlaczy używanych w składanych urządzeniach.

Apple współpracuje z Samsungiem

Firma Apple współpracuje z Samsungiem w zakresie składanych wyświetlaczy, a całkiem niedawno otrzymała patent na składane urządzenia, które mają mieć nieco grubszy panel na rogach i krawędziach, zwężany w stronę zagięcia ekranu. Amerykański gigant chce iść w ślady koreańskiego hegemona i podzielić jego sukces na rynku składanych urządzeń, cieszących się ogromnym zainteresowaniem.

Warto jednak podkreślić, że w 2026 roku konkurencja na tym rynku będzie jeszcze większa. Oprócz kolejnych modeli z rodziny Samsung Galaxy z Flip czy też Galaxy Z Fold, w ręce użytkowników trafią również nowe Motorole Razr, a także prawdopodobnie odświeżone wersje modeli Vivo i Xiaomi. A, kto wie, może ktoś inny dołączy się do tego szalonego peletonu?

Niewątpliwie warto wyczekiwać na premierę składanych urządzeń Apple, ponieważ mogą być one ciekawym powiewem świeżości.