Na iOS zadebiutował nowy sklep z grami. Obecnie jego zawartość rozczarowuje

Użytkownicy iOS mogą sprawdzić nową alternatywę dla App Store, która skupiona jest tylko na mobilnych grach. Obecnie jest to jednak bardziej katalog gier niż pełnoprawny sklep.

Skich Store – nowy sklep z grami na iOS

Od kiedy Unia Europejska zmusiła Apple do usunięcia wielu ograniczeń w iOS, sukcesywnie przybywa sklepów z aplikacjami na iPhone’y. Wcześniej mogliśmy usłyszeć chociażby o Setapp czy Aptoide, natomiast teraz do ciągle rosnącego grona dołącza Skich Store.

Nowy sklep skupiony jest na grach. Jego zaletą, w przeciwieństwie do App Store i innych sklepów, ma być dostarczenie bardziej spersonalizowanego doświadczenia. Już podczas pierwszego uruchomienia użytkownik proszony jest o wskazanie swoich preferencji związanych z grami. Przykładowo wybieramy gatunki, które nas najbardziej interesują.

Decyzje, które podejmiemy na początku, mają mieć wpływ na podpowiadanie określonych tytułów podczas korzystania ze sklepu. Sam sklep podzielony jest na pięć głównych kart – Home, Discover, Friends, Search i Profile. Na uwagę zasługuje szczególnie karta Discover, w której sugestie gier podawane są w sposób kojarzący się z Tinderem.

Interfejs sklepu jest przyjemny dla oka, nowoczesny i intuicyjny. Szkoda tylko, że na ten moment nie jest obsługiwany język polski.

(screen: Mateusz Budeń | Tabletowo.pl)

To jeszcze nie jest pełnoprawny sklep

Obecnie Skich Store pozostaje katalogiem z odnośnikami do gier umieszczonych w App Store. Otrzymujemy więc to samo, co dotychczas oferowała aplikacja Skich dostępna w App Store. Jednak nowy sklep, w przeciwieństwie do wspomnianej aplikacji, wymaga instalacji z pominięciem App Store, co jest możliwe na terenie UE.

Na szczęście, jeszcze w tym miesiącu mają pojawić się pierwsze produkcje. Ciekawe, czy będą tańsze niż tytuły w App Store. Warto zaznaczyć, że twórcy sklepu będą od deweloperów pobierać opłatę w wysokości 15%. Z kolei Apple wymaga w UE, aby deweloperzy płacili 20-procentowy „podatek”.

(screen: Mateusz Budeń | Tabletowo.pl)

Jeśli faktycznie sklep zapewni świetny algorytm podpowiadania nowych gier, a dodatkowo produkcje w nim będą tańsze niż w App Store, to może znaleźć użytkowników. Oczywiście muszą w nim pojawić się tytuły, które będą czymś więcej niż kolejną, prostą i niewyróżniającą się grą mobilną.

Sklep Skich Store można już pobrać z oficjalnej strony.