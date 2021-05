Trzy powody, dla których sieć 5G w tanim smartfonie ma sens

Akcja partnerska

Od dwóch tygodni mam przyjemność przedpremierowo korzystać z realme 8 5G. Jest to już mój drugi testowy smartfon, w którym to przez dłuższy czas mam okazję poznawać dobrodziejstwa sieci 5G. W związku z tym w mojej głowie zrodziło się kilka rozważań odnośnie tej technologii, o których chciałbym się podzielić z Wami właśnie w tym tekście.

Kilka słów o realme 8 5G

Wpierw przyjrzyjmy się smartfonowi, który zachęcił mnie w ogóle do stworzenia tego tekstu, czyli realme 8 5G – jest to jeden z najtańszych smartfonów z obsługą sieci 5G w Polsce, który swoją premierę miał… właśnie dziś. Jego cena za wersję z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, którą możecie kupić w sieci Plus, wynosi 999 złotych. Na rynku znajdziecie również wersję z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, która… kosztuje dokładnie tyle samo i jest dostępna w sklepie RTV Euro AGD.

Podstawową specyfikację testowanego przeze mnie realme 8 5G znaleźć możecie poniżej:

Parametr Wartość Ekran 1080 x 2400 px, 6,5″, ~405 ppi

LCD IPS, 90 Hz, ~90,5% STB Procesor MediaTek Dimensity 700 5G

(2 x Cortex A76 2,2 GHz + 6x Cortex A55 2.0 GHz)

7nm GPU Mali-G57 (MC2 950 MHz) RAM 6 GB Pamięć Flash 128 GB Aparaty tylne – 48 Mpix, f/1.8 (szerokokątny), FOV: 80°, Samsung S5KGM1ST

– 2 Mpix, f/2.4 (czarno-biały)

– 2 Mpix, f/2.4 (do wyłapywania głębi) Aparat przedni 16 Mpix, f/2.1, FOV: 79,3° Łączność 5G, LTE, 3G, 2G

Wi-Fi: 2.4/5GHz

802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.1

NFC Lokalizacja GPS/AGPS, Beidou, Glonass, QZSS, Galileo Bateria Li-Po 5000 mAh

Fast Charging 18 W Waga 185 g Rozmiary 162,5 x 74,8 x 8,5 System operacyjny Android 11, realme UI 2.0

Więcej o samym smartfonie będziecie mogli przeczytać jeszcze w tym tygodniu, w pełnej recenzji tego urządzenia. Za dużo zdradzać jeszcze nie chcę, ale pozwolę sobie już teraz zaznaczyć, że smartfon ten zrobił na mnie pozytywne wrażenie – w tej cenie trudno znaleźć mu sensownych konkurentów również posiadających modem 5G.

Granie w chmurze

Z racji moich gamingowych „korzeni”, zacznę od kwestii grania w chmurze. Zaskoczony jestem tym, jak często sięgam ostatnimi czasy po tę formę rozrywki. Praktycznie przez cały poprzedni miesiąc, ogrywałem w drodze do pracy Little Nightmares II poprzez Google Stadia na swoim prywatnym smartfonie, który niestety nie oferuje dostępu do sieci 5G.

Przez 90% trasy „łapie” on zasięg LTE z kilkoma przerwami na 3G i, będąc całkowicie szczerym, rozgrywka w takich warunkach przez większość czasu była dla mnie całkiem komfortowa… a przynajmniej tak mi się wydawało. Moje postrzeganie komfortu w przypadku cloud gamingu poprzez sieć komórkową zmieniło się, kiedy dostałem do testów właśnie realme 8 5G, na którym to tego typu rozgrywka stoi na znacznie wyższym poziomie.

Przede wszystkim zapomnieć można o nagłych spadkach jakości obrazu, czyli czymś, co jest dosyć częste na sieci LTE. Żeby to Wam zwizualizować, przyrównam to do jakości wideo na YouTube – grając na LTE gramy w rozdzielczości obrazu, która swoją kompresją przyrównałbym do 720p na YouTube, co jak dla mnie jest kompletnie wystarczające.

Niestety, nawet podczas najmniejszych spadków jakości sieci, obraz staje się już rozpikselizowany, spadając do czegoś w okolicach 360p, a w krytycznych momentach nawet niżej. Jest to mocno irytujące i niejednokrotnie przez taki nagły spadek jakości obrazu popełniałem jakiś błąd w rozgrywce, przez co musiałem cofać się do poprzedniego zapisanego stanu rozgrywki.

Na sieci 5G takie sytuacje nie mają już praktycznie w ogóle miejsca, a na kolejny plus zaliczyć trzeba też sporo mniejsze opóźnienia w reakcji na nasze sterowanie, co ma ogromne znaczenie w wymagających większej precyzji grach. W dobie coraz to popularniejszego grania w chmurze, sieć 5G może być dla wielu z nas zbawienna – w skrócie: na LTE cloud gaming jest jedynie ciekawostką, na 5G może stać się już naszą codziennością.

A jak już o naszej codzienności mowa…

Codzienne użytkowanie

Nie da się też nie zauważyć tego, jak wszystkie czynności wymagające internetu na naszym smartfonie, nagle przyśpieszają po złapaniu sieci 5G. Filmy w wysokiej jakości, które wcześniej potrzebowały paru chwil na wczytanie, teraz ładują się dosłownie w mgnieniu oka. Nawet zwykłe przeglądanie internetu staje się teraz dużo bardziej komfortowe, ponieważ nawet te „najcięższe” strony wczytują się kilkukrotnie szybciej niż na LTE.

Co oczywiste, również pobieranie czy aktualizowanie aplikacji i gier przez sklep Google Play staje się teraz nie kwestią paru minut, a zaledwie kilkunastu sekund. Jasne, równie dobrze możemy robić to poprzez domowe Wi-Fi, ale są sytuacje, gdy jesteśmy poza domem i musimy szybko pobrać coś poprzez sieć – dobrze więc, by trwało to jak najkrócej.

Jak duża jest różnica w prędkościach pomiędzy LTE a 5G na nowym smartfonie realme? Spójrzcie na poniższe testy, chyba nie trzeba dodawać niczego więcej ;)

realme 8 5G jako mobilny router

Najlepsze zostawiłem oczywiście na sam koniec. Ja najczęściej doceniałem prędkość internetu 5G podczas korzystania ze smartfona jako mobilnego routera, ponieważ to właśnie na swoim laptopie wykonuję najwięcej pracy wymagającej szybkiego dostępu do sieci poza domem. Korzystanie z publicznych sieci WiFi nie wchodzi tu jednak w grę, ponieważ zarówno sama szybkość takiego rozwiązania, jak i jego bezpieczeństwo, pozostawia wiele do życzenia.

Z pomocą przychodzi więc nasz smartfon, który może tu pełnić zadanie naszego prywatnego przenośnego hotspotu, który dzięki 5G zbliża się do tego, co mogą nam zaproponować sieci domowe – a przynajmniej w kwestii prędkości i stabilności, bo niestety na prawdziwe nielimitowane oferty z internetem bez limitów GB u operatorów, przyjdzie nam pewnie jeszcze długo poczekać. Jeśli jednak tak, jak ja, często pracujecie poza swoim domem, to – uwierzcie mi – docenicie tu możliwości szybkiego dostępu do sieci, jakie dawał mi realme 8 5G.

Oczywiście „co światłowód, to światłowód”, ale zestawiając samo 4G i 5G, zauważyć możemy praktycznie dziesięciokrotnie szybszy dostęp do internetu, a to już jest naprawdę odczuwalne podczas pracy w terenie. Zyskują również multimedia, treści o rozdzielczości powyżej 1080p mają przecież dużo więcej sensu na ekranie laptopa niż na mniejszym wyświetlaczu smartfona.

Pamiętajcie jednak o tym, by w ustawieniach waszego smartfona (jeśli to oczywiście możliwe) ustawić pasmo punktu dostępu mobilnego routera na 5 GHz. Często domyślną wartością jest tu wolniejsze 2,4 GHz, co może niepotrzebnie ograniczać prędkość udostępnianej przez Was sieci.

Spójrzmy w przyszłość…

Powyższe trzy przykłady to tylko moje osobiste TOP 3 wykorzystywania sieci 5G – jednak internet 5G daje nam przecież znacznie więcej możliwości.

Czy to więc rewolucja? Pewnie nie w każdym aspekcie, bo w dużej części przypadków wszystko sprowadza się „po prostu” do zwiększonej szybkości pobierania i wysyłania danych. Są jednak takie sytuacje, gdy to „po prostu” robi kolosalną wręcz różnicę. Nawet na tych tańszych smartfonach.

Jak chociażby we wspomnianym w tym tekście graniu w chmurze, które dzięki 5G przechodzi – dosłownie i w przenośni ;) – na wyższy poziom. A takich sytuacji jest i będzie w przyszłości coraz więcej, nie tylko w rozrywce, ale i również w naszej pracy mobilnej.

Dlatego cieszę się, że coraz więcej smartfonów nawet z tych niższych półek, coraz częściej proponuje nam dostęp do sieci 5G – tak, jak właśnie realme 8 5G.