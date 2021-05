Nowości realme trafiają do Polski. Oto ceny realme 8 5G i realme C21

Dziś do Polski realme wprowadza dwa smartfony, których światowa premiera miała miejsce w ubiegłych miesiącach. Sprawdźmy, co oferują i ile przyjdzie nam za nie zapłacić – bo właściwie tylko ceny do dziś pozostawały niewiadomymi. Przed Wami wszystkie szczegóły na temat przystępnego cenowo modelu z 5G – realme 8 5G i budżetowego smartfona z NFC – realme C21.

realme 8 5G – kolejny z modułem 5G

Producenci dwoją się i troją, by zaoferować nam, swoim klientom, coraz szerszy wybór smartfonów obsługujących sieć najnowszej generacji. realme 8 5G, bo o nim mowa, to sprzęt, który miałby nieco utrudnione zadanie w walce o portfele klientów, gdyby jego poprzednik, realme 7 5G, dostępny był poza ofertą operatora sieci Plus.

Choć fakt faktem, według mnie realme 8 5G powinien być nazwany realme 7 Lite 5G, ze względu na to, że część specyfikacji jest słabsza od “siódemki”. Na pierwszy plan wysuwa się procesor Mediatek Dimensity 700 5G (zamiast Dimensity 800 5G), ekran o częstotliwości taktowania 90 Hz (vs 120 Hz) oraz brak obiektywu ultraszerokokątnego (vs obecna na pokładzie matryca 8 Mpix).

Jeśli uważnie śledzicie informacje w sieci, wiecie na pewno, że realme 8 5G na świecie dostępny jest też w wariancie 8 GB RAM / 128 GB pamięci – w Polsce, ani w Europie, nie będzie dostępny w tej konfiguracji.

model realme 8 5G realme C21 ekran IPS 6,5” 2400×1080 6,5” 1600×720 60 Hz procesor MediaTek Dimensity 700 5G MediaTek MT6765 GPU Mali-G57 MC2 IMG GE8320 RAM 4 lub 6 GB 3 lub 4 GB pamięć 64 lub 128 GB 32 lub 64 GB aparat 48 Mpix f/1.8 + macro 2 Mpix f2.4 + mono 2 Mpix f/2.4 13 Mpix f.2.2 + macro 2 Mpix f/2.4 + mono 2 Mpix f.2.4 kamerka 16 Mpix 5 Mpix f/2.2 bateria 5000 mAh 5000 mAh ładowanie 18 W 10 W głośniki mono mono 5G tak nie NFC tak tak (tylko w wersji 4/64) USB USB typu C microUSB microSD tak tak dual SIM tak tak 3.5 mm jack audio tak tak czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi z tyłu wymiary 162,5x748x8,5 mm 165,2×76,4×8,9 mm waga 185 g 190 g

realme C21 – w Polsce w wersji z NFC i… bez

W przypadku realme C21 musicie pamiętać o jednej, ale za to szalenie istotnej kwestii. Urządzenie w Polsce debiutuje w dwóch wersjach (tj. 3/32 i 6/64), przy czym tylko lepsza z nich oferuje NFC. Warto mieć to na uwadze, decydując się na zakup drugiego w hierarchii (po realme C11) najtańszego smartfona w ofercie realme.

W jego przypadku producent mocno zaznacza przejście testu TÜV Rheinland, który poddaje smartfon szeregowi testów, bazując na standardowym, trzyletnim cyklu życia smartfona, i uzyskanie „certyfikatu wysokiej niezawodności”.

Ceny realme 8 5G i realme C21 w Polsce – info o dostępności

Najważniejsze informacje zostawiłam na koniec, bo jakaś wisienka na torcie być musi. A jest nią niewątpliwie fakt, że realme 8 5G będzie dostępny w dwóch wersjach – z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej oraz z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej… w tej samej cenie.

To dość dziwne posunięcie, ale różnica polega na tym, że słabszy wariant trafia do oferty sieci Plus, a mocniejszy – do wolnej sprzedaży (na początek na wyłączność sklepu RTV Euro AGD). Cena realme 8 5G została ustalona na 999 złotych.

Drugi z modeli, tj. realme C21, jak już wiecie jest sprzętem typowo budżetowym i tak też został wyceniony. W wersji z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 499 złotych, natomiast w opcji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej – 599 złotych. I to właśnie drugi z wariantów zdaje się być dużo bardziej opłacalny, zwłaszcza, że na europejskim rynku oferuje też NFC (tańsza wersja jest go pozbawiona).

Oba modele są już od jakiegoś czasu w rękach naszych testerów, co oznacza, że recenzje obu smartfonów już niebawem przeczytacie na łamach Tabletowo. Jeśli więc tylko macie jakieś pytania – komentarze są do Waszej dyspozycji.