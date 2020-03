Shazam na Androida nauczył się współpracować z Apple Music

Jesteś posiadaczem smartfona z Androidem, a mimo to z jakiś względów korzystasz z Apple Music? Mamy dobrą wiadomość. Twój dostawca muzyki właśnie pracuje nad usprawnieniem, które może ułatwić ci życie.

Apple Music i Shazam – tak bliscy, a tak dalecy (już niedługo)

Odkąd Apple przejęło Shazam trwały dywagacje, czy i kiedy nowy nabytek zostanie wcielony do własnego serwisu streamingowego giganta z Cupertino. Co prawda na tak radykalną zmianę dalej się nie zanosi, jednak wiemy już, że obie usługi uczą się ze sobą współpracować na systemie Android.

Do tej pory jeżeli dany użytkownik korzystał równolegle z Shazama i Apple Music, nie mógł automatycznie odtwarzać wyszukanych utworów z biblioteki swojego dostawcy. Dla części użytkowników (a dla wszystkich zapewne już wkrótce) problem został rozwiązany. Wersja beta aplikacji Shazam da Androida potrafi wymieniać dane z Apple Music.

Niby nic, a jednak przydatne

Jako użytkownik Shazama często mam tak, że wyszukam jakiś utwór, ale nie dołączam go od razu do swojej playlisty. Najczęściej zanim to nastąpi po prostu o nim zapominam, czego później mocno żałuję. Problem rozwiązuje integracja z serwisami streamingowymi, gdzie istnieje możliwość odsłuchania i skatalogowania wybranego utworu jak tylko ten zostanie zidentyfikowany.

W przypadku tandemu Apple Music i Shazam pracujących pod kontrolą Androida, dane wyszukanego utworu należało przepisać ręcznie. Jak tylko nowa funkcja opuści fazę beta, proces ulegnie znacznemu uproszczeniu – dane piosenki zostaną przekazane z jednej aplikacji do drugiej.

Co dalej z Shazamem?

Integracja Shazama z Apple Music na Androidzie nie oznacza z automatu jego końca poprzez wcielenie do wspomnianej usługi Apple. Na tą chwilę to tylko zniesienie pewnej nienaturalnej granicy, która obowiązywała między dwoma produktami tego samego właściciela. Wszystko wygląda na to, że dotychczasowi użytkownicy serwisów konkurencyjnych dla Apple Music mogą spać spokojnie – możliwość korzystania z ulubionego serwisu do wyszukiwania muzyki jak była do tej pory tak będzie dalej.

Czy omawiana integracja sprawi, że popularność Apple Music na Androidzie wzrośnie? W mojej opinii, nie.

Źródło: Android Police