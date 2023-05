Dzięki tej funkcji słuchawki Samsung pomogą niedosłyszącym

Samsung Galaxy Buds 2 to naprawdę dobre słuchawki. Producent przekonuje jednak, że wykorzystać można je nie tylko do słuchania ulubionej muzyki. Firma zapowiedziała wprowadzenie funkcji, która pomoże osobom niedosłyszącym. O co dokładnie chodzi?

Samsung chce pomóc swoim klientom

Zbliża się Światowy Dzień Świadomości Dostępności – święto, które ma uświadamiać społeczeństwo o problemach, jakie w integracji cyfrowej napotykają osoby z niepełnosprawnościami. Jest obchodzone corocznie w trzeci czwartek maja, który tym razem przypada na 18 maja. Samsung z tej okazji postanowił przygotować nową funkcję, która może pomóc wszystkim osobom, które zmagają się z problemem niedosłyszenia.

Nowość ma pojawić się w słuchawkach Galaxy Buds 2 Pro. Przypomnijmy, że są to słuchawki TWS, które producent zaprezentował w zeszłym roku. Warto dodać, że w codziennym użytkowaniu to sprzęt, który radzi sobie naprawdę dobrze. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami ich działania, to odsyłam Was do recenzji Galaxy Buds 2 Pro na łamach naszego portalu.

Nowość, która dzięki aktualizacji ma trafić do słuchawek Samsunga, pomoże osobom niedosłyszącym lepiej słyszeć dźwięki z otoczenia. Jak będzie działać?

9.2 Ocena

Jak działa nowa funkcja?

Nowość zapowiedziana przez południowokoreańskiego producenta to w zasadzie zaktualizowana funkcja Ambient Sound. Daje ona użytkownikom możliwość słuchania otoczenia. Teraz zostaną w niej dodane dwa dodatkowe poziomy głośności, dzięki którym możliwe będzie wzmocnienie dźwięków dochodzących z otoczenia, a w efekcie przyniesienie poprawy słyszalności dla wszystkich, niedosłyszących użytkowników.

Samsung dodaje, że aby ocenić skuteczność nowej funkcji, zostało przeprowadzono badanie kliniczne w University of Iowa’s Hearing Aid and Aging Research Laboratory. Badania wykazały, że „Galaxy Buds 2 Pro znacząco poprawiły percepcję mowy u osób z ubytkiem słuchu”. Podobne badanie przeprowadzone przez Samsung Medical Center również wykazało, że słuchawki mogą być skutecznym narzędziem pomagającym niedosłyszącym osobom w lepszej komunikacji z innymi osobami.

Nowa funkcja Galaxy Buds 2 Pro (źródło: Samsung)

Dzięki ulepszonej funkcji Ambient Sound, użytkownicy mogą precyzyjnie dostroić ustawienia dźwięku otoczenia do różnych potrzeb. Poziom natężenia dźwięku można dostosowywać osobno na lewej i prawej słuchawce, a także ustawiać zakres tonów dźwięku otoczenia od miękkiego do wyraźnego, na pięciu różnych poziomach.

Samsung w swoim komunikacie informuje, że ulepszony Ambient Sound będzie stopniowo udostępniany użytkownikom słuchawek Galaxy Buds 2 Pro poprzez aktualizacje oprogramowania w ciągu najbliższych kilku tygodni.