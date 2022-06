Pierwszy sezon świetnego serialu od Apple dostępny za darmo

Co prawda, usługa Apple TV+ nie stała się groźnym rywalem dla Netflixa czy Disney+, ale nie oznacza to, że nie oferuje naprawdę dobrych produkcji. Jedną z nich jest serial For All Mankind, którego pierwszy sezon właśnie został udostępniony za darmo dla wszystkich zainteresowanych.

Świat, w którym wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył

For All Mankind zadebiutował wraz z Apple TV+, pełniąc rolę jednej z kilku autorskich produkcji, która miała przyczynić się do popularyzacji nowego serwisu streamingowego. Trzeba przyznać, że otrzymaliśmy naprawdę dobrą serię, która może pochwalić się oceną 7,8 na Filmweb i 7,9 na IMDb.

Wysoka ocena to zasługa m.in. interesującej historii, przedstawiającej alternatywną historię wyścigu kosmicznego pomiędzy USA a ZSRR. Apple opisuje ten serial w następujący sposób:

Wyobraź sobie świat, w którym wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Ta wciągająca, alternatywna wersja historii, autorstwa Ronalda D. Moore’a (Outlander, Battlestar Galactica), opowiada o burzliwym życiu astronautów NASA i ich rodzin.

Serial doczekał się już dwóch pełnych sezonów, a odcinki trzeciego sezonu są właśnie udostępniane w serwisie streamingowym Apple. W najbliższy piątek odbędzie się bowiem premiera drugiego odcinka trzeciego sezonu.

Pierwszy sezon dostępny za darmo

Jak już wcześniej wspomniałem, For All Mankind dostępny jest na platformie Apple TV+. Oznacza to, że za jego obejrzenie prawdopodobnie musimy zapłacić – 24,99 złotych miesięcznie. Oczywiście jest opcja bezpłatnego obejrzenia, jeśli wyrobimy się w 7 dni (okres próbny Apple TV+) lub w miesiąc (okres próbny Apple One).

Obie oferty okresu próbnego skierowane są tylko dla nowych użytkowników, którzy wcześniej nie korzystali z wymienionych usług. Natomiast pozostali muszą już zapłacić za dostęp do For All Mankind i innych produkcji Apple.

Jeśli nie należysz do grona nowych użytkowników i nie masz wykupionej subskrypcji Apple TV+, to teraz możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanej promocji. W jej ramach opisywany serial, a dokładniej jego pierwszy sezon, dostępny jest za darmo dla wszystkich zainteresowanych.

Warto mieć na uwadze, że promocja jest ograniczona czasowo, aczkolwiek obecnie nie wiadomo, jak długo potrwa.