Seria Motorola Edge była długo oczekiwanym powiewem świeżości w ofercie tej marki, choć Motorola nie byłaby sobą, gdyby nie namieszała i w jej przypadku. Okazuje się, że producent pracuje nad drugą generacją tej linii i pojawiły się już pierwsze informacje na jej temat.

Seria Motorola Edge na początku zachwyciła. Niestety, flagowy model Edge+ nie trafił do Polski – klienci w kraju nad Wisłą musieli zadowolić się tańszą wersją Edge. Niedawno do tej linii dołączyła Motorola Edge S, która – ku naszemu zaskoczeniu – została wprowadzona do Polski (i nie tylko) jako… Motorola Moto G100. Motorola nie wytłumaczyła, dlaczego zdecydowała się na taki krok, ale być może dlatego, że marka Moto G ma na wielu rynkach znacznie silniejszą pozycję niż Edge.

Seria Motorola Edge powróci w trzech odsłonach. Są już pierwsze informacje

Według informacji, przekazanych przez Evana Blassa, Motorola planuje wydać w 2021 roku fiskalnym w sumie trzy smartfony z serii Edge. Aktualnie ukrywają się one pod nazwami kodowymi Sierra, Berlin i Kyoto. Co więcej, serwis TechnikNews opublikował kilka ciekawych informacji na temat tego ostatniego modelu.

Motorola Edge „Kyoto” zostanie wyposażona w aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix z sensorem Samsung ISOCELL HM2, czyli dokładnie ten sam, który znalazł się na pokładzie m.in. zaprezentowanej niedawno Motoroli Moto G60 i Redmi Note 10 Pro. Obok niego znajdzie się aparat z matrycą 8 Mpix (również produkcji Samsunga) i obiektywem ultraszerokokątnym, który posłuży także do zdjęć makro. Ponadto producent zaplanował też dedykowany czujnik do pomiaru głębi o rozdzielczości 2 Mpix (OmniVision Ov02b1b).

Z kolei na przodzie smartfona Motorola Edge „Kyoto” znajdzie się aparat o rozdzielczości 16 Mpix lub 32 Mpix. Serwis źródłowy nie wyklucza, że może ona zależeć od rynku, na który trafi to urządzenie. Jednocześnie spodziewa się, że będzie to najtańszy model z całej rodziny – Edge „Berlin” i „Sierra” mają być bezpośrednimi następcami Edge i Edge+ z 2020 roku.

Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy Lenovo zaprezentuje nowe smartfony z serii Motorola Edge.