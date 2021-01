Nowa matryca 108 Mpix w Galaxy S21 Ultra jest „kulminacją ostatnich technologii Samsunga”

Aparaty w smartfonach to zdecydowanie mocna strona Samsunga. Producent wielokrotnie udowodnił, że zna się na rzeczy, bo jego flagowce uzbrajane są w jedne z najlepszych matryc na rynku. I nie inaczej zapewne będzie w przypadku Galaxy S21 Ultra z sensorem ISOCELL HM3.

Samsung mocno wierzy w „moc”, jaką dają matryce o rozdzielczości 108 Mpix. Koreańczycy mają w swoim portfolio już cztery modele: ISOCELL HMX, ISOCELL HM1, ISOCELL HM2 i od teraz również ISOCELL HM3. Co ciekawe, nie rezerwują ich wyłącznie dla siebie – pierwszy z ww. pojawił się bowiem na pokładzie Xiaomi Mi Note 10.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Nie zmienia to jednak faktu, że Samsung rezerwuje je wyłącznie dla swoich flagowców, ponieważ na rynku nie pojawił się jeszcze ani jeden średniak tej marki z aparatem o rozdzielczości 108 Mpix (i na razie nie zapowiada się na to, żeby miało się to zmienić). Nie dzieje się to bez powodu.

Samsung ISOCELL HM3

Matryce o rozdzielczości 108 Mpix to bowiem jedne z najbardziej zaawansowanych produktów Samsunga obok na przykład sensora ISOCELL GN1, który ma 50 Mpix i jest przeznaczony raczej do high-endów (choć na rynku nie ma jeszcze ani jednego smartfona z nim na pokładzie).

Podobnie jest w przypadku najnowszej matrycy ISOCELL HM3. Jak bowiem informuje jej producent, jest ona „kulminacją najnowszych technologii Samsunga w obszarze sensorów, które pomagają dostarczyć doświadczenia premium”.

źródło: Samsung

Matryca Samsung ISOCELL HM3 ma rozmiar 1/1.33″ i piksele wielkości 0,8 µm, podobnie jak wszystkie pozostałe, które mają rozdzielczość 108 Mpix. Dla szybszego ustawiania ostrości wykorzystuje ona ulepszoną funkcję Super PD Plus, która ma zapewniać dokładność pomiaru wyższą nawet o 50%, co przyda się podczas fotografowania poruszających się obiektów i robienia zdjęć w gorzej doświetlonych sceneriach.

Z kolei w „mieszanych warunkach oświetleniowych”, jak na przykład koniec tunelu, matryca Samsung ISOCELL HM3 wykorzystuje Smart ISO Pro. Funkcja ta w tym samym czasie rejestruje zdjęcie z wysokim i niskim ISO, a następnie łączy je w jeden obrazek w 12-bitowej głębi koloru ze zredukowanym szumem. Samsung deklaruje, że jest ona w stanie zapewnić lepsze efekty niż standardowy HDR, który wykorzystuje wielokrotną ekspozycję.

źródło: Samsung

Matryca Samsung ISOCELL HM3 ma układ pikseli 3×3, zatem idealnie nadaje się do łączenia dziewięciu sąsiadujących pikseli w jeden większy. Dzięki temu użytkownik uzyskuje 12 Mpix zdjęcia z pikselami wielkości 1,2 µm. Rozwiązanie to ma szczególnie przydać się przy fotografowaniu w gorzej doświetlonych sceneriach.

Samsung informuje też, że sensor ISOCELL HM3 pobiera o 6,5% mniej prądu w trybie podglądu kadru. Ponadto obsługuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K w 30 klatkach na sekundę i 4K w 120 fps.

Matryca jest już masowo produkowana i w pierwszej kolejności pojawi się na pokładzie Galaxy S21 Ultra.