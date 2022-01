Samsung zamknął sklep z aplikacjami na Tizena

Tizen to nieco już zapomniany system mobilny, rozwijany między innymi przez Samsunga, który przez wiele lat gościł na niektórych smartfonach tego producenta. Od kilku lat żaden nowy smartfon z tym systemem nie pojawił się na rynku, a Samsung jakiś czas temu ogłosił wygaszanie wsparcia dla aplikacji dla tego systemu. Wraz z nadejściem 2022 roku sklep z aplikacjami Tizen został definitywnie zamknięty.

Tizen to już przeszłość

O tym, że system ten to przeszłość, wiemy nie od dziś. Wystarczy spojrzeć na ostatni smartfon, jaki zadebiutował na rynku z tym systemem. Samsung Z4 – wyposażony w Tizen OS – został zaprezentowany w maju 2017 roku i, jak się okazuje, było to ostatnie tchnienie tego systemu w smartfonowym portfolio producenta.

W związku z tym, jasne było, że musi w końcu nadejść czas na wycofanie wsparcia dla tej platformy.

Samsung Z4

W czerwcu zeszłego roku Samsung zawiesił rejestrację i udostępnianie aplikacji w sklepie Tizen Store, pozostawiając w niej tylko to, co do tego czasu zostało tam opublikowane. Od tamtej chwili tylko dotychczasowi użytkownicy mogli instalować pobrane wcześniej aplikacje.

Jak zauważa TizneHelp, wraz z nowym rokiem sytuacja uległa znaczącej zmianie – usługa Tizen Store została całkowicie wyłączona dla wszystkich użytkowników. Po odwiedzeniu strony sklepu lub uruchomieniu aplikacji na smartfonie użytkownicy są witani komunikatem błędu.

To duża strata dla wszystkich osób nadal korzystających ze smartfona działającego pod kontrolą Tizen OS. Jednocześnie to idealna okazja do tego, aby podjąć decyzję o zmianie swojego urządzenia – nie tylko na nowszy model, ale przede wszystkim na taki, który działa pod kontrolą „prawdziwego” systemu, jak Android lub iOS. Nie oszukujmy się – to nigdy nie było oprogramowanie kompletne, a jego możliwości niejednokrotnie wywoływały śmiech pozostałych użytkowników.

Informacja o wygaszeniu tego sklepu dla smartfonów, to kolejny sygnał, że Koreańczycy powoli planują odciąć się od tej marki. Przypomnijmy, że zeszłoroczne, najnowsze smartwatche Galaxy Watch 4 porzuciły ten system na rzecz Wear OS 3. W tej chwili jedynymi nowymi produktami napędzanymi Tizen OS są telewizory Samsunga.

Niewykluczone jednak, że niebawem również i tutaj nastąpi zmiana.