Podczas targów IFA 2025 w Berlinie Samsung zaprezentował Vision AI Companion. To system, który ma zmienić telewizory w domowych asystentów. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji urządzenia będą odpowiadać na pytania, tłumaczyć i doradzać, a nawet więcej.

Samsung zadba, żebyś mógł dogadać się z telewizorem

Jak pewnie zdążyliście już zauważyć targi IFA 2025 w Berlinie obfitują w prezentacje technologicznych nowości z naprawdę przeróżnych segmentów rynku: robot sprzątający, który sam wjedzie po schodach, inteligentne kosiarki, mocarne powerbanki. Można tak wymieniać i wymieniać. Południowokoreański gigant postawił jednak na coś zupełnie innego.

Nowa funkcja – nazwana Vision AI Companion – integruje wszystkie kluczowe rozwiązania sztucznej inteligencji Samsunga w jednym środowisku i docelowo w jednym urządzeniu, czyli telewizorze. Wystarczy nacisnąć przycisk AI na pilocie, by rozpocząć rozmowę z telewizorem, a właściwie z Bixby. Użytkownik nie musi wpisywać komend ani przeklikiwać się przez menu. System rozumie naturalny język, kontekst rozmowy i pytania dodatkowe, a odpowiedzi prezentuje bezpośrednio na ekranie w formie wizualnej, ale też głosowej.

Vision AI Companion pozwala pytać o dowolne treści pojawiające się na ekranie. Jeśli podczas oglądania pojawi się obraz, którego pochodzenie chcemy poznać, telewizor poda szczegóły dzieła. W trakcie oglądania filmu system może natomiast odpowiedzieć, kim jest aktor na ekranie, albo podać tytuł utworu w ścieżce dźwiękowej.

Możliwe jest nawet poproszenie telewizora o rekomendacje podróży, restauracji czy wydarzeń sportowych, a odpowiedzi będą wzbogacone o zdjęcia, filmy i linki. Dzięki temu rozmowa z telewizorem zaczyna przypominać interakcję z osobistym asystentem, a nie sztywne wydawanie poleceń zmiana kanału lub trybu dźwięku.

Samsung wprowadza też zestaw funkcji ułatwiających codzienne korzystanie z telewizora. Live Translate oferuje tłumaczenia rozmów i napisów w czasie rzeczywistym, a Generative Wallpaper tworzy spersonalizowane tła. Do tego dochodzi AI Upscaling Pro, które podnosi jakość obrazu ze starszych źródeł, Active Voice Amplifier Pro wzmacniający dialogi, a także AI Gaming Mode optymalizujący gry pod kątem płynności i responsywności.

Ważnym elementem jest także otwarcie telewizorów na dodatkowe aplikacje oparte na AI. W ramach Vision AI Companion można korzystać z Microsoft Copilot czy Perplexity.

Telewizor jako centrum inteligentnego domu?

Samsung podkreśla, że Vision AI Companion to nie tylko kolejna funkcja, ale zmiana roli telewizora w domu. Urządzenie ma stać się centralnym punktem inteligentnego ekosystemu. Integracja z systemem One UI Tizen oznacza, że wszystkie modele obsługujące Vision AI będą przez siedem lat otrzymywać darmowe aktualizacje.

Południowokoreański producent deklaruje, że Vision AI będzie się rozwijać razem z użytkownikami. System ma uczyć się preferencji domowników, proponować spersonalizowane treści i dostosowywać działanie do ich rytmu życia.

Pierwsze aktualizacje z Vision AI Companion trafią do użytkowników pod koniec września w Korei Południowej, Ameryce Północnej i wybranych krajach Europy.