Samsung wypływa na szerokie wody. Ten sprzęt ma stawić czoła Apple

Samsung przygotowuje się do jednej z najważniejszych premier w historii swoich urządzeń. Galaxy XR, znany wewnętrznie jako Project Moohan, to pierwszy w pełni autorski headset rzeczywistości mieszanej, stworzony we współpracy z Google. Urządzenie ma wyznaczyć nowy standard w segmencie XR i bezpośrednio konkurować z Apple Vision Pro.

Nowe spojrzenie Samsunga na rzeczywistość mieszaną

Galaxy XR to najbardziej ambitny projekt Samsunga od czasów Gear VR (a minęła już niemal dekada). Nowy headset powstał w oparciu o platformę Android XR i ma być ściśle zintegrowany z ekosystemem Google oraz sztuczną inteligencją Gemini AI.

Według opublikowanych informacji, sprzęt zostanie wyposażony w podwójny wyświetlacz micro-OLED o rozdzielczości 4K i imponującej gęstości 4032 pikseli na cal, co daje łącznie 29 milionów pikseli, czyli więcej niż oferuje Apple Vision Pro. Obraz ma być niezwykle ostry, a kolory wiernie odwzorowane, dzięki wysokiemu kontrastowi paneli OLED.

Sercem urządzenia będzie nowy układ Snapdragon XR2+ Gen 2, opracowany wspólnie przez Samsunga, Qualcomma i Google. Procesor zapewni do 20% wyższe taktowanie CPU i 15% mocniejszy GPU w porównaniu do poprzedniej generacji, obsługując rozdzielczość 4.3K na każde oko i 90 klatek na sekundę. W połączeniu z optymalizacją systemu One UI XR (opartego na Android XR), headset ma gwarantować płynność działania i minimalne opóźnienia nawet w środowiskach 3D.

Urządzenie zaprojektowano z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Waga wynosi jedynie 545 gramów. Zastosowano tu miękkie wykończenie wnętrza, szeroki nosek i elastyczne paski z regulacją, a całość uzupełniają odłączane osłony światła oraz system wentylacji zapobiegający przegrzewaniu. Metaliczna obudowa o matowej fakturze i smukły profil podkreślają nowoczesny charakter urządzenia, które ma być równie eleganckie, co funkcjonalne.

Na froncie umieszczono sześć kamer i liczne czujniki, które odpowiadają za śledzenie dłoni, przestrzeni i oczu. Galaxy XR wykorzystuje cztery kamery do detekcji ruchu gałek ocznych z pomocą podczerwieni oraz algorytmów AI.

Dzięki temu możliwe będzie precyzyjne wskazywanie elementów interfejsu wzrokiem, a także naturalne sterowanie gestami. System będzie rozpoznawał też głos użytkownika, rozdzielając mowę od dźwięków otoczenia, co pozwoli na pełną kontrolę za pomocą poleceń głosowych.

źródło: Android Headlines

Interfejs 3D, dźwięk przestrzenny i nowy etap rywalizacji z Apple

Największą zmianą w doświadczeniu użytkownika ma być system One UI XR. To interfejs zbudowany w pełnym środowisku 3D, w którym aplikacje unoszą się w przestrzeni przed oczami użytkownika. Dostępne będą zarówno klasyczne programy Samsunga jak Galeria, Internet czy Kamera, ale też apki Google, czyli YouTube, Mapy, Chrome czy Zdjęcia. Na pasku narzędzi znajdzie się także Google Gemini AI, który będzie pełnił funkcję osobistego asystenta w rozszerzonej rzeczywistości.

źródło: Android Headlines

W zestawie z headsetem znajdą się dwa kontrolery 6-DoF z analogowymi gałkami, spustami i haptycznym sprzężeniem zwrotnym. Całość uzupełni wbudowany system dźwięku przestrzennego z dwudrożnymi głośnikami, co ma zagwarantować realistyczne brzmienie i lepsze pozycjonowanie dźwięku w grach i aplikacjach XR.

Według danych, opublikowanych przez Andoid Headlines, bateria zapewni około 2 godziny aktywnego użytkowania lub 2,5 godziny odtwarzania wideo, co jest wynikiem porównywalnym z Apple Vision Pro.

Najważniejszą informacją jest jednak fakt, że cena Galaxy XR ma startować z poziomu 1800 dolarów (~6600 złotych), co oznacza, że Samsung chce zaoferować podobne możliwości w znacznie niższej cenie niż konkurent z Cupertino.

Urządzenie ma trafić do sprzedaży 21 lub 22 października, a przedsprzedaż wystartować już 15 października. Czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się już na dniach.