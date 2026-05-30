Samsung szykuje się na nowy trend w smartzegarkach

Zastosowanie paneli OLED w smartzegarkach ma sporo zalet. Istnieje jednak technologia, które może zastąpić organiczne diody. Samsung nie zamierza czekać na innych i bierze sprawy w swoje ręce.

Jaki jest najlepszy ekran dla smartwatcha?

Obecnie wśród inteligentnych zegarków najczęściej wykorzystuje się wyświetlacze OLED. Dzięki perfekcyjnym czerniom ekrany wyglądają optycznie na większe niż są w rzeczywistości, a funkcje Always on Display mają rację bytu i nie wpływają drastycznie na spadek poziomu baterii w ciągu dnia. Wciąż można również kupić urządzenia z ekranem LCD, których główną zaletą jest o wiele niższy koszt produkcji.

Ci, którzy interesują się rynkiem TV wiedzą, że drobnym krokami zbliża się do nas kolejna rewolucja, jaką są panele Micro LED. Oferują one lepszy czas reakcji, wyższą jasność i większą odporność na wypalanie niż wyświetlacze OLED. Niestety, póki co technologia nie należy do tanich – co nie zmienia faktu, że niektórzy chcieliby wdrożyć ją do swoich urządzeń.

Samsung coraz bliżej smartwatchy z ekranem Micro LED

O tym, że Koreańczycy z chęcią zobaczyliby technologię Micro LED w zegarkach Galaxy Watch, mówi się już od 2023 roku. Choć od tego czasu nie pojawiło się żadne urządzenie wykorzystujące nowoczesne panele, to Samsung wcale nie porzucił tego pomysłu.

Według serwisu etnews, koreański gigant planuje budowę fabryki, która ma skupić się na produkcji wyświetlaczy Micro LED dla smartwatchy. Sprzęt produkcyjny ma zostać zainstalowany w zakładzie w Asan w prowincji Chungcheongnam-do. Masowa produkcja paneli może ruszyć po uruchomieniu linii produkcyjnej i upewnieniu się, że wszystko działa tak, jak należy. Gdyby planów Samsunga nie popsuły żadnego nieprzewidziane problemy, pierwsze panele opuściłyby fabrykę w drugiej połowie 2027 roku i ich wdrożenie mogłoby zbiec się prezentacją okrągłej, 10. generacji zegarków Galaxy Watch.

Co nowego w One UI 9?

Jeżeli jednak bardziej interesuje Was teraźniejszość i najbliższa przyszłość – nie ma problemu. Pierwszą informacją jest powrót aplikacji Telegram na Wear OS. W 2021 roku zespół odpowiedzialny za komunikator porzucił wsparcie dla tego systemu. Po pięciu latach aplikacja wraca na smartwatche – w tym na One UI i serię Galaxy Watch.

Telegram na inteligentne zegarki charakteryzuje się identyczną listą funkcji i zbliżonym interfejsem do tego znanego ze smartfonów. Jest więc wsparcie dla grup i społeczności czy warstwowych dymków z wiadomościami ułatwiającymi przeglądanie treści. Pojawił się również skrót w okienku czatu umożliwiający szybkie otworzenie konwersacji na podłączonym smartfonie. Całość jest póki co dostępna dla użytkowników beta, natomiast do wszystkich powinna trafić w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy.

Informator TonySamsunglove poinformował natomiast na Twitterze, że w kodzie wersji beta nakładki One UI 9 dedykowanej zegarkom znaleziono linijki sugerujące lepszą integrację systemu z Galaxy AI – sztuczna inteligencja ma zyskać większe możliwości, takie jak prognozowanie raportów zdrowotnych i mądrzejszy wgląd w zbierane dane. Oznacza to, że AI będzie w stanie nie tylko spojrzeć na suche dane, ale również szukać wzorów i przewidywać tego, jak może zmieniać się zdrowie właściciela zegarka i zaproponować rozwiązania zapobiegające przyszłym problemom zdrowotnym.

Oprócz tego Samsung ma zoptymalizować sensor BioActive i opracować więcej wskaźników zdrowotnych. Na ten moment brak jednak szczegółów dotyczących tego, jakie pomiary miałby wykonywać smartwach. Wszystkie wymienione wyżej zmiany mają pojawić się w nakładce One UI 9, która będzie bazować na zapowiedzianym oficjalnie w maju 2026 roku Google Wear OS 7.