Przybyła nubia Z40S Pro. Poprzestawiali jej bebechy, schudła i dostała syntetyczne diamenty

nubia ma nową rewizję flagowca na ten rok. nubia Z40S Pro może pochwalić się wieloma usprawnieniami względem podstawowego „Pro” sprzed niemal półrocza.

Będzie trochę chłodniej

nubia Z40S Pro może pochwalić się nowym wnętrzem. Sercem nowego smartfona został Snapdragon 8+ Gen 1, co jest zmianą względem użytego w poprzedniku Snapdragona 8 Gen 1. Jednostka ta charakteryzuje się nieco lepszą kulturą pracy i nie ma aż takich skłonności do nagrzewania się.

nubia Z40S Pro

W utrzymywaniu rozsądnych temperatur pomaga też odmieniony układ chłodzenia z większą komorą parową, a także dodatkowy arkusz grafenowy i pastą termiczną z syntetycznymi diamentami o wysokiej przewodności cieplnej. Wszystko to po to, by nowy smartfon nie miał problemów ze zbyt wysokimi temperaturami.

Mniejsza bateria, większa poręczność

Poprzedni model nubii miał baterię o pojemności 5000 mAh. W nowym modelu zachowano ją, ale istnieje też odmiana, w której producent zmniejszył ogniwo do 4600 mAh. Dzięki temu zabiegowi, telefon ma teraz grubość 8,05 mm, a nie 8,4 mm, jak wcześniej.

Przy okazji, w wyższych opcjach, zwiększono maksymalną moc ładowania baterii z 80 W do 120 W. Uzupełnienie zapasu energii do pełna zajmuje wtedy 19 minut.

Zmiany te nie wpłynęły na zastosowanie dobrego audio: smartfon wciąż może pochwalić się głośnikami stereo z DTS:X Ultra na pokładzie.

nubia Z40S Pro

Reszta wygląda podobnie do nubii Z40 Pro

nubia Z40S Pro w innych aspektach jest niemalże taka sama jak poprzedni model bez „S” w nazwie. Patrzymy więc na 6,67-calowy ekran AMOLED z ramkami o grubości nieco poniżej milimetra, z odświeżaniem 144 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 480 Hz. Jego rozdzielczość to 2400 x 1080 pikseli. 10-bitowy panel ma 100% pokrycie palety kolorów DCI-P3 i szczytową jasność na poziomie 1000 nitów.

nubia Z40S Pro

W dziale aparatów mamy solidną kamerę główną 35 mm z matrycą Sony IMX787 (1/1,7″) o rozdzielczości 64 Mpix, ze specjalnym trybem portretowym i światłem f/1,6. Obiektyw dysponuje optyczną stabilizacją obrazu. Oprócz tego znajdziemy tu też peryskopowy teleobiektyw 125 mm z 8 Mpix oraz aparat 50 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem (116°).

nubia Z40S Pro

Ceny zaczynają się od 3400 juanów za podstawowy model z 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i baterią 5000 mAh/ładowaniem 80 W. Istnieją też opcje 8 GB/256 GB, 12 GB/256 GB i 12 GB/256 GB.

Smuklejszy model z ładowaniem 120 W i baterią 4600 mAh zaczyna się od 4300 juanów w opcji 12 GB/256 GB. Alternatywnie można dopłacić do wersji 18 GB/1 TB (za 6700 juanów) lub wybrać model „Spirit Cage” z gamingowym sznytem obudowy.